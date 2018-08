Política

Ley de Símbolos de Navarra

El Ayuntamiento de Pamplona recurrirá la sentencia contra la ikurriña

AGENCIAS | REDACCIÓN

08/03/2016

El alcalde de Pamplona/Iruña, Joseba Asirón, subraya que el problema de fondo es la Ley de Símbolos de Navarra, "que fue creada para perseguir la ikurriña".

El Ayuntamiento de Pamplona/Iruña recurrirá la sentencia contra la exhibición de la ikurriña en ayuntamientos durante sus fiestas patronales, ha anunciado el alcalde de la ciudad, Joseba Asirón, que ha recordado que en el caso de Villava hay una sentencia en sentido contrario.

Asirón, al término de una concentración convocada por el Ayuntamiento de Pamplona/Iruña con motivo de la celebración del Día de la Mujer, ha comentado a los periodistas que la sentencia sobre el Ayuntamiento de Villava también es "un elemento a tener en cuenta".

En 2014, ha indicado, en el Ayuntamiento de Villava estuvo ondeando la ikurriña no solamente durante el chupinazo, como en Pamplona/Iruña, sino durante todas las fiestas, con motivo de la visita de parlamentarios vascos a la localidad.

La presencia de representantes de otras comunidades autónomas es uno de los supuestos que recoge la Ley de Símbolos de Navarra para autorizar la exhibición de la bandera de otras regiones en edificios oficiales.

"No soy jurista, pero no entiendo muy bien cómo circunstancias similares, por no decir idénticas, producen sentencias en un sentido en uno de los casos y en el contrario en el otro. Me lo tendrá que explicar alguien", ha afirmado el alcalde.

Asirón, que ha puesto de relieve que el 6 de julio pasado había "amparo judicial" para poner la ikurriña en Pamplona/Iruña, ha instado a que "se clarifique el tema cuanto antes y con un mínimo de coherencia".

A juicio de Asirón, "el problema que subyace aquí, no lo podemos olvidar, es el de una ley, la Ley de Símbolos de Navarra, que fue creada ex profeso para perseguir a la ikurriña, para que no pueda ser colocada en aquellos ayuntamientos donde los plenos municipales así lo decidan".

"Ese es el verdadero problema de fondo y el marco legal que urge cambiar, porque es profundamente injusto", ha resaltado.