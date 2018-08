La opinión contraria a la independencia, en su nivel más alto

Política

11/03/2016

El 38 % de los encuestados se declara en contra, frente al 24 % que así lo manifestó en 1998, cuando comenzó a elaborarse el estudio del Gobierno Vasco.

La postura contraria a la independencia de Euskadi se encuentra en los niveles más altos de los últimos 20 años, según refleja el Sociómetro correspondiente a marzo de 2016 elaborado por el Gobierno Vasco.

Así, un 38 % de la población se manifiesta en contra, mientras un 19 % que es favorable, y un 30 % afirma que su postura variaría "según las circustancias"; un 12 % no contesta. En 1998, cuando se realizó el primer estudio, eran un 24 % de los encuestados los que manifestaron estar en contra del independentismo.

La encuesta del Gobierno Vasco, realizada mediante 2.310 entrevistas domiciliadas entre los días 25 de enero y 2 de febrero de 2016, pone de manifiesto que la mayoría de los votantes de EH Bildu (siete de cada diez) apoyan la independencia; mientras que solo un 20 % de los jeltzales está a favor. Los votantes del PP y PSOE son los más contrarios. Por territorios, los guipuzcoanos son los más proclives a la independencia, según las circunstancias, mientras que en Álava, la mitad de la población consultada dice estar en contra.

El estudio afirma que esta tendencia a la baja del independentismo se viene registrando desde comienzos de 2015, tras el referéndum de Escocia en septiembre de 2014 y la consulta catalana de noviembre de 2014 y posteriores elecciones en septiembre de 2015.

El mercado laboral, la principal preocupación

Preguntados por cuál es el mayor problema de Euskadi, un 83 % de los encuestados responde los problemas derivados del mercado laboral, fotografía que apenas ha cambiado estos 20 años (en 1996 lo citó el 80 %). Le siguen a esta preocupación, aunque a cierta distancia, los problemas económicos (15 %), la situación política (12 %) y la vivienda y los desahucios (11 %).

Cabe destacar lo poco que mencionan los vascos la corrupción (7 %), mientras que en el Estado lo cita un 48 %. La preocupación por la violencia y el terrorismo se ha desplomado en los últimos 20 años, ya que ha pasado de ser citada como uno de los principales problemas de Euskadi (62 %) a mencionarlo solo un 1 % .

Según el estudio, también es notable el cambio en cuanto a la percepción sobre las personas extranjeras que viven en Euskadi. En una primera etapa, entre 1996 y 2006, se dio un fuerte crecimiento de la percepción de que había "demasiadas personas extranjeras" en Euskadi (de 12 % a 36 %) y también de la percepción de que había "muchas, aunque no demasiadas" (del 24 % al 42 %). Desde 2006, prácticamente no han variado esos porcentajes, y en los últimos ocho años, ha aumentado la percepción de que "no hay muchas personas extranjeras" (del 9 % al 19 %).

Valoración de líderes políticos

El lehendakari Iñigo Urkullu vuelve a ser el único líder político vasco que aprueba (5,3), seguido de Andoni Ortuzar (4,7), Hasier Arraiz (4,4), Idoia Mendia (3,9), Alfonso Alonso (2,3) y, por último, Gorka Maneiro (2,0).