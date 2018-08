Política

Audiencia Nacional

Multa de 240 euros a un tuitero por injurias al rey y a la reina

AGENCIAS | REDACCIÓN

14/03/2016

Ernest Bru ha reconocido los hechos a cambio de aceptar la multa, tras previo acuerdo con la Fiscalía.

Ernest Bru Rodenas, hijo de la exalcaldesa de Valencia Clementina Ródenas (PSOE), ha reconocido hoy ser autor de un delito de injurias al rey y a la reina por un comentario publicado en su cuenta de Twitter despreciando a los reyes de España a cambio de aceptar una multa de 240 euros tras acordarlo con la Fiscalía.

El acusado se enfrentaba hoy en un juicio en la Audiencia Nacional a una petición del fiscal de 9 meses de cárcel que, tras el acuerdo de conformidad, se ha quedado en una pena mínima de 4 meses de multa con una cuota diaria de 2 euros al día.

Ernest Bru Rodenas, de 39 años, era usuario del perfil de Twitter "@Brut666" cuando el 2 de julio de 2015 publicó este tuit: "Mirad: Me cago en el Rey y en la Reina, monarquía hijos de puta, viva ETA. O lo que es lo mismo, no sois más tontopollas porque no entrenáis".

El fiscal consideró en sus conclusiones provisionales que ese comentario era constitutivo de un delito de injurias al rey cuando el acusado contaba con 349 seguidores en su cuenta.