Expulsado del PP

Aldecoa, un juntero 'abandonado en una isla desierta'

EiTB.eus

16/03/2016

El que fuera representante del PP en las Juntas de Bizkaia durante casi 17 años pasa al Grupo Mixto de la cámara.

Solo, madrugador y sentado en la bancada del Grupo Mixto de las Juntas Generales de Bizkaia. Así ha escenificado este miércoles su 'aislamiento' el que fuera el representante del PP en la cámara foral durante años, Arturo Aldecoa.

"Una imagen vale más que mil palabras", ha debido pensar esta mañana el compañero de Radio Euskadi que ha realizado la fotografía que acompaña estas líneas.

Aldecoa ha llegado el primero al pleno que se celebra en las Juntas Generales de Bizkaia, y por primera vez, se ha sentado al margen de los junteros del PP, tras haber sido expulsado del grupo.

Las primeras declaraciones del exdirigente popular no podían ser más gráficas: "Me siento abandonado en una isla desierta", ha dicho, aunque ha subrayado que sigue siendo militante de este partido y que votará lo mismo que los 'populares'. "Tengo una sensación extraña, ya que he sido juntero del PP durante casi 17 años hasta ayer a las doce del mediodía".

El PP pidió al histórico político que entregase voluntariamente el acta como apoderado en las Juntas vizcaínas, al detectar "gastos no justificados" en las cuentas del partido en Bizkaia. Los 'populares' iniciaron una investigación interna para aclarar lo sucedido, y apartaron a Aldecoa (gerente durante 30 años) y al contable Gonzalo Pontes.

Aldecoa, quien desde el inicio ha dicho ser "víctima de una cacería política", reivindicó su inocencia y se negó a dejar el acta. Ante la negativa, el partido solicitó ayer a la cámara foral que diera de baja al juntero como representante del Grupo Popular. Precisamente, este miércoles, antes de comenzar el pleno, la junta de portavoces de la cámara ha celebrado una reunión en la que se ha comunicado el pase de Aldecoa al grupo mixto.



El asiento de Aldecoa, en el que se encuentra solo en una fila superior, es provisional (corresponde al diputado foral Imanol Pradales, que se sienta en la zona inferior de la cámara junto a los demás miembros del Gobierno foral), hasta que se dote a un nuevo escaño de los medios electrónicos necesarios para las intervenciones y votaciones del juntero, según han explicado fuentes de las Juntas.