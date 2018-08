Política

Caso Palma Arena

Matas abona la fianza de 3 millones de euros y elude la cárcel

Redacción

07/04/2010

El ex presidente del Govern, Jaume Matas, ha hecho efectiva hoy la fianza de tres millones de euros dictada por el juez de instrucción número 3, José Castro, y que le permite eludir el ingreso en prisión como medida cautelar, por su supuesta implicación en el caso Palma Arena, que investiga la presunta trama de corrupción en torno a la construcción del velódromo palmesano en la pasada legislatura.



Según el Tribunal Superior de Justicia Balear, Matas ingresó con fecha de ayer, martes, la fianza en la cuenta de Banesto habilitada para el pago.

Tras la constitución de la fianza, el ex político balear queda en situación de libertad provisional, aunque se le ha retirado el pasaporte, tiene prohibido abandonar el Estado español y debe presentarse en un juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

El ex presidente de Baleares y ex ministro de Medio Ambiente tenía hasta la medianoche de hoy para pagar la fianza, ya que el juez del "caso Palma Arena", José Castro, le dio un plazo de 72 horas hábiles para pagar la fianza impuesta para que pudiera seguir en libertad provisional.

Durante estos días, el abogado de Matas, Rafael Perera, ha insistido en que su cliente agotaría el plazo para el pago de la fianza.

Desde el pasado martes 30 de marzo, el ex presidente balear hacía gestiones para reunir los tres millones para el pago de la fianza impuesta por el juez.



Entrevista al ex presidente de Baleares

"Yo sé que no he cometido ningún delito", ha afirmado en una entrevista el ex presidente de Baleares y ex ministro de Medio Ambiente Jaume Matas, quien ha defendido su inocencia en el ''caso Palma Arena'' y se queja de que se le ha "destrozado" el futuro "sin haber hecho nada".

"A mí me han hecho mucho daño, todas las personas relacionadas conmigo y mi familia están hoy perjudicadas. Han destrozado mi futuro, que tendré que recomponer, he tenido que pedir favores... y todo sin haber hecho nada", ha afirmado el ex político balear.