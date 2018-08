Política

Entrevista en Radio Euskadi

Iturgaiz: "Bárcenas sabe qué hacer para causar el menor daño al PP"

Redacción

07/04/2010

Defiende a Mayor Oreja, que aseguró que el Gobierno está negociando con ETA, dice desconfiar de algunos dirigentes del PSE y califica a Sabino Arana como "el Adolfo Hitler de finales del siglo XIX".

El eurodiputado del PP , Carlos Iturgaiz, ha pedido hoy Luis Bárcenas que "haga el menor daño posible al PP" y ha precisado que "él sabrá lo que tiene que hacer, no es tonto".



Iturgaiz se ha referido al sumario del ''caso Gürtel'', que confirma los indicios contra el senador y ex tesorero del PP Luis Bárcenas y contra otros cargos de este partido por su vinculación con la trama dirigida por Francisco Correa en una entrevista en Radio Euskadi.



En alusión a Bárcenas, ha resaltado que "hay personas a las que no hay que decirles lo que tienen que hacer, son ya mayorcitos" y ha insistido en que "sabe cómo hacer el menor daño al partido".



Sobre este caso, Iturgaiz también ha indicado que el PSOE "buscaba una financiación ilegal del PP, pero le ha salido el tiro por la culata" y ha precisado que se acusa a "personas que han actuado a título personal, no al partido".



Respecto al silencio que mantiene el presidente del PP, Mariano Rajoy, en relación con este asunto, ha dicho que "hablará en las próximas horas o días".

Defiende a Mayor Oreja



Por otro lado, el ex presidente del PP vasco y actual integrante de la dirección de esta formación en Euskadi también se ha referido a la polémica originada por las declaraciones de su compañero de partido, Jaime Mayor Oreja, quien recientemente aseguró tener la "certeza" de que el Gobierno español negocia con ETA.



Carlos Iturgaiz ha asegurado que Mayor Oreja "siempre ha dicho lo mismo y no se ha equivocado", y ha rechazado la crítica del actual secretario del PP vasco, Iñaki Oyarzabal, quien atribuyó esas afirmaciones a que dicho político "no está al cabo de la calle".



"Creo que Mayor Oreja, tras ser presidente del PP vasco, ministro de Interior y Delegado del Gobierno en el País Vasco, algo conoce", ha subrayado.



Desconfía del PSE

Además, ha afirmado también que "desconfía" de algunos dirigentes del PSE-EE, pese a que el PP mantiene un acuerdo con dicha formación en Euskadi para sustentar el Gobierno Vasco, porque "se reunieron con Otegi y compañía y porque no dan garantías para disolverlos ayuntamientos gobernados por ETA", en relación a los municipios vascos regidos por ANV.



En cuanto al llamamiento del PNV al lehendakari socialista Patxi López para que celebre el Aberri Eguna (Día de la Patria Vasca), Iturgaiz ha indicado que "llegará el día en que quieran que festejemos el Sabino Arana Eguna -fundador del PNV-, que es el Adolfo Hitler de finales del XIX".



"Ahora vamos a tener una fiesta en la que estemos todos cómodos, nacionalistas y no nacionalistas", ha añadido en relación a futura aprobación del 25 de octubre, día en el que se votó el Estatuto de Gernika, como fiesta de los vascos.