Podemos Euskadi se plantea celebrar el Aberri Eguna

agencias | redacción

23/03/2016

Sin embargo, apostilla que “jamás” lo celebraría “en clave identitaria ni en clave nacionalista", sino desde una concepción de patria basada en "derechos y libertades".

Podemos Euskadi se plantea celebrar el Aberri Eguna, pero "jamás en clave identitaria ni en clave nacionalista", sino desde una concepción de patria basada en "derechos y libertades".

El secretario de Política de Podemos Euskadi, Eduardo Maura, de quien ha partido la propuesta, ha explicado que "no hace falta ser nacionalista para celebrar el Aberri Eguna".

"Las identificaciones nacionales o locales giran sobre imaginarios colectivos que tienen en días concretos hitos que no se pueden negar y por eso no vemos ningún impedimento para celebrarlo. Ahora bien -ha continuado- jamás lo haríamos en clave identitaria ni en clave nacionalista".

Maura ha comentado que buscan "resignificar" el concepto de patria "para señalar que la pertenencia se basa en derechos y libertades, no en construcciones cerradas. No es diferente a lo que decimos de que la patria es la gente, que la patria son unos buenos servicios públicos o no dejar a nadie atrás y permitir a cada vez más personas sentirse cada vez más cómodas".

Después de recalcar que Podemos es un partido "de raíz plurinacional", ha considerado que el Aberri Eguna es "perfectamente celebrable por cualquier persona, cualquier partido o cualquier agrupación de cualquier naturaleza".

En cuanto al formato con el que Podemos celebrará el Aberri Eguna, Maura ha señalado que el partido tomará una decisión estos días, pero que en ningún caso será un acto político al estilo de los que realizan las formaciones nacionalistas.