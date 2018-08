Política

Aberri Eguna

Urizar:'EH se debe construir desde la cohesión territorial y social'

AGENCIAS | REDACCIÓN

27/03/2016

EH Bildu y Euskal Herria Bai se han sumado a los actos convocados por la red Independentistak con motivo del Aberri Eguna en Pamplona.

El secretario general de Eusko Alkartasuna y parlamentario de EH Bildu, Pello Urizar, ha afirmado que "con el derecho a decidir como herramienta, el futuro de Euskal Herria se debe construir desde la cohesión territorial y social".

En declaraciones realizadas al comienzo de la movilización convocada en Pamplona / Iruñea por la red Independentistak con motivo del Aberri Eguna, Pello Urizar ha instado a construir "una mayoría social y política en torno a quienes reivindican el derecho a decidir". "EH Bildu quiere ser un instrumento eficaz para ello, tanto implementando acuerdos desde la perspectiva nacional como en la agenda social de este país", ha manifestado.

El portavoz soberanista ha subrayado que EH Bildu entiende el derecho a decidir "como un instrumento de cambio político y social, una herramienta en manos de la ciudadanía para que sea ella la protagonista principal en la toma de decisiones sobre las cuestiones que le afectan y sobre el futuro de este país".

Mirando hacia el Estado español, Urizar ha señalado que el Estado español no tiene "la mínima voluntad" de reconocer a Euskal Herria "como sujeto político". Por ello, ha afirmado que "la única opción de acuerdo con el Estado pasa en este momento por la resignación y la aceptación de la ley que les imponen". "Por eso planteamos la necesidad de dar pasos desde Euskal Herria, no como ideal, sino como única posibilidad de avanzar como país ante un Estado que no tiene voluntad de acuerdo", ha agregado.

Para finalizar, el parlamentario de EH Bildu ha asegurado que "tienen la responsabilidad de ofrecer a la sociedad una vía, un instrumento, unos acuerdos, unas mayorías para avanzar en ese camino... hacer ver que realmente la independencia es una opción real para mejorar y para asegurar nuestro futuro como sociedad y como pueblo".

Por otra parte, el portavoz de Sortu, Pernando Barrena, ha reclamado "la independencia de Euskal Herria", no sólo desde "planteamientos identitarios", sino para "conseguir la Justicia social para todos los vascos". Barrena ha asegurado que "la independencia no es solo la culminación de un estado de máxima libertad en lo que se refiere a planteamientos nacionales o identitarios, sino la única oportunidad que tiene la sociedad vasca para conseguir una sociedad más igualitaria y para lograr la Justicia social para todos los vascos".

También ha intervenido el portavoz de la Red Independentistak, Txutxi Ariznabarreta, quien ha anunciado la intención de "construir el Estado Vasco y proclamar la República Independiente Vasca". Según Ariznabarreta, "hemos entrado en tiempos de decidir" y el mensaje de este día se basa este año en la palabra "bai", porque se dice sí "a la democracia, a la justicia social, al futuro, al euskera, al estado vasco y a la independencia". "Debemos crear un movimiento independentista que vaya más alla del movimiento abertzale", ha añadido.