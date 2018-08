Política

Nuevo Gobierno

Rivera: 'Quiero un gobierno que no robe y que cuadre las cuentas'

Agencias | Redacción

02/04/2016

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha insistido este sábado en que hay dos partidos, en referencia a PP y Podemos, que están "haciendo pinza impidiendo que España tenga gobierno" y ha dejado claro que quiere un ejecutivo "que no robe y que cuadre las cuentas".

Además, ha reiterado que "no necesitamos nuevas elecciones", sino "sentido de Estado, gente que sepa leer los resultados, un poquito más de humildad, diálogo y una forma de entender la política algo distinta de los últimos 30 años".

Así lo ha asegurado este sábado Rivera en Málaga, que ha clausurado el I Encuentro de Ciudadanos Andalucía, donde ha dejado claro que "no es momento de líneas rojas, ni de poner a los demás condiciones ni enfrentamientos, es de sentarse a trabajar".

También ha indicado que "C's sólo participará de un gobierno que defienda políticas sensatas", porque, a su juicio, "hay una cosa que puede ser igual o peor que repetir elecciones, que es un desastre de gobierno".

"Nosotros vamos a participar para que España tenga gobierno, vamos a evitar las elecciones anticipadas", ha dicho, pero "no de cualquier manera, lo haremos con cabeza para que España tenga un Ejecutivo que cuadre las cuentas, que no robe, que sea valiente, que reforme pero no a cualquier precio".

Reunión

Por otro lado, ha afirmado que en estas semanas que queda de tiempo para conformar gobierno "vamos a seguir intentándolo", recordando que han solicitado ya cuatro veces al PP y a Rajoy "que se sienten en la mesa de trabajo" para abordar contenidos y reformas, "no fotos ni de regalar libros".