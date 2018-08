Política

Los imputados, absueltos

Caso 'Egunkaria': ¿Y ahora?

Redacción

13/04/2010

Tras la sentencia del sumario principal, contra la que cabe recurso, queda por resolver la causa económica. Mientras, crecen las voces para que los absueltos pidan una reparación del daño.

La Audiencia Nacional ha absuelto este lunes a los cinco imputados en el caso Euskaldunon Egunkaria, siete años después del cierre del diario, una clausura que además ha tachado de inconstitucional en un auto demoledor con el juez instructor del caso, Juan del Olmo, con la Guardia Civil y con las acusaciones, ejercidas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia (DyJ).

Sin embargo, la sentencia no supone el fin del proceso. "El partido no ha terminado, queda la segunda parte", como recordó ayer el ex director de Egunkaria y actual director de Berria, Martxelo Otamendi, en declaraciones a Euskadi Irratia.

Tras el fallo del tribunal presidido por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, que establece que Otamendi, Iñaki Uria, Joan Mari Torrealdai, Txema Auzmendi y Xabier Oleaga no tienen "la más mínima relación con ETA" y que las acusaciones eran "endebles", "inconsistentes" e "incomprensibles", la AVT y DyJ estudian presentar un recurso ante el Tribunal Supremo.

Y todo entre llamadas de los partidos vascos para que los absueltos reclamen al Estado una reparación del daño causado, que podría ascender a los 60 millones de euros, según ha estimado Dignidad y Justicia.

En cualquier caso, Otamendi, Uria, Torrealdai, Auzmendi y Oleaga esperarán a que su absolución sea definitiva para estudiar si reclaman o no una reparación. Eso sí, ya adelantaron ayer que el daño causado a Egunkaria fue "enorme".

El sumario económico aún está por juzgar

Otro de los cabos no resueltos es el sumario económico contra Egunkaria, donde hay imputadas ocho personas acusadas de falsificar cuentas y defraudar a Hacienda.



En concreto, los imputados son Joan Mari Torrealdai, Iñaki Uria, Txema Auzmendi, Joxe Mari Sors, Ainhoa Albisu, Mikel Sorozabal, Begoña Zubelzu y Fernando Furundarena.



Se enfrentan a penas de prisión que oscilan entre los 13 y los 26 años e incluso podrían ser condenados a pagar multas de entre 21 y 33 millones de euros.



Todavía no hay fecha para el inicio del juicio.