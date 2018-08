Política

Balance de 1.000 días

Urkullu subraya que la legislatura no termina ahora y queda trabajo

agencias | redacción

06/04/2016

Se marca como objetivos para 2020 aprobar un nuevo estatus político y lograr el desarme definitivo de ETA.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que la legislatura no termina con la presentación este miércoles del balance de los 1.000 días de Programa de Gobierno, sino que su Ejecutivo "seguirá trabajando" porque todavía "tiene mucho por hacer".

De esta forma, Urkullu se ha referido a las críticas de la oposición, que le acusaba de dar por finalizada la actual legislatura y de hacer "campaña", sin clarificar si iba a haber adelanto electoral, ya que los comicios autonómicos están previstos, en principio, para otoño.

Urkullu ha comparecido a partir de las 12:00 horas en Lehendakaritza, en Vitoria-Gasteiz, junto a sus consejeros y cargos públicos, para realizar un balance de la gestión del Gobierno vasco al cumplirse 1.000 días de la presentación del Programa de Gobierno.

Retos de futuro

El lehendakari se ha marcado como objetivos para la siguiente legislatura aprobar un nuevo estatus político, lograr el desarme definitivo de ETA en materia de paz y convivencia, así como conseguir "el encuentro social" en cuanto a memoria histórica.

Otros de los retos principales que tiene de cara a 2020, son lograr que el paro sea inferior al 10%, un PIB superior al 125% de la media europea, desarrollar el proyecto 'Euskadi Basque Country', y que el fracaso escolar sea inferior al 8%.

Balance

En su balance, Urkullu ha destacado que su Ejecutivo ha ejecutado más de un 90% de su programa de Gobierno, ha puesto en marcha 629 iniciativas comprometidas, ha cumplido los objetivos de déficit, tiene en ejecución el 100% de los planes estratégicos, ha garantizado las políticas sociales, y se ha logrado más crecimiento, empleo y competitividad, "con mucho esfuerzo".

"Nosotros no decimos que la crisis ha terminado, pero estamos en una tendencia positiva", ha asegurado. En este sentido, ha apuntado que el primer trimestre de 2016 también ha sido de crecimiento en la evolución del PIB". "Ahora toca crecer", ha asegurado, para precisar que 2016 será, no obstante, un año difícil, y los recursos seguirán siendo escasos.

Tras señalar que se habían comprometido 29 proyectos de Ley, ha recordado que se han aprobado 23 de ellos, como el de Adicciones, Emergencias, Turismo, Tercer Sector, Cajas de Ahorro, Puertos o Formación Profesional.

Urkullu, durante la presentación del balance en Lehendakaritza. Efe

Están pendientes de informe los proyectos de Ley de Policía, de Víctimas de represión ilícita, de sostenibilidad energética, de cooperativas, de subvenciones y ayudas, de centros de culto y de patrimonio cultural.

Además, ha destacado el acuerdo alcanzado entre el PNV y EH Bildu que permitirá sacar adelante la Ley Municipal, algo que ha calificado de "hito histórico". "No hemos terminado la legislatura, seguimos trabajando, no es el final de la legislatura", ha aseverado. Por ello, ha asegurado que el trabajo de su Gobierno "no termina aquí", sino que este acto que realiza hoy es "un balance" de lo realizado hasta este momento.

Iñigo Urkullu ha remarcado, en materia de políticas de víctimas, las actuaciones emprendidas para su reconocimiento y reparación, y ha subrayado el compromiso 'Batera'. Sobre política de memoria, ha destacado la creación del Intituto Gogora y los programas de trabajo en Memoria Histórica. En materia de Cultura de convivencia, se ha referido a las líneas divulgativas, socioeducativas y de clarificación del pasado.