Política

Pregunta a las bases

Podemos preguntará sobre el pacto PSOE-C’s la semana que viene

agencias | redacción

08/04/2016

Iglesias ha avanzado que la consulta se realizará entre los días 14 y 16 de abril, y que se deberá elegir entre la propuesta de PSOE y Ciudadanos y la de Podemos.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha avanzado hoy que la formación morada preguntará a sus bases, entre los días 14 y 16 de abril, si quieren "un Gobierno basado en el pacto de Rivera con Sánchez" y si están "de acuerdo con la propuesta de gobierno de cambio" que ofrece Podemos, que ayer descartaron PSOE y Ciudadanos.

En rueda de prensa en el Congreso tras la reunión que ha mantenido con su dirección y las confluencias, Iglesias, arropado por la mayor parte de los miembros de su Ejecutiva, ha reconocido que salieron muy "decepcionados" de la reunión de ayer con PSOE y C's.

Por ello, ha añadido, hoy han decidido ser "muy claros" y "honestos" con los ciudadanos que se merecen que les digan la verdad y no se juegue con ellos.

Así, ha anunciado las preguntas que realizarán a las bases: ¿Quieres un gobierno basado en el pacto Rivera-Sánchez? y ¿Estás de acuerdo con la propuesta de gobierno de cambio que defienden Podemos, En Comú Podem y En Marea?

Reunión de ayer

"Si hay un titular de la reunión de ayer, es que a Podemos le dijeron que 'no' a todo", ha apostillado el líder de Podemos.

Según las afirmaciones de Iglesias, la sensación de Podemos durante la reunión de ayer se resume en que sus propuestas fueron respondidas "con inmovilismo", lo que les ha llevado a salir "decepcionados".

Metafóricamente, el secretario general de Podemos ha señalado que "parece que el PSOE hubiera viajado en avión al país de Ciudadanos y que les hubieran secuestrado el pasaporte, y no se pueden mover de ahí".

También ha precisado Iglesias que a lo largo de la reunión de ayer con PSOE y con Ciudadanos no se habló de fórmulas de gobierno, aunque "quedaron muy claros los límites", por cuanto el PSOE manifestó que "no estaba de acuerdo en ningún caso con explorar" la vía del Gobierno progresista, en tanto que Ciudadanos dejó claro que Podemos no tiene cabida en un Ejecutivo con ellos.

Por tanto, según su versión, "ni PSOE ni Ciudadanos están dispuestos a moverse programáticamente", ya que a la pregunta "explícita" que Iglesias planteó ayer a la delegación de Ciudadanos sobre si el documento aceptaba retoques, esta delegación contestó que "sólo retoques".

"La respuesta es legítima, pero inmovilista", ha incidido el líder de Podemos.

