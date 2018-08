Política

Pleno en el Parlamento vasco

Patxi López: "El Gobierno no oculta resultados de encuestas"

Redacción

16/04/2010

Así ha respondido el lehendakari ante la pregunta planteada por Mikel Arana (EB) sobre el motivo por el que el Gobierno publicó el 31 de marzo una encuesta realizada en noviembre. El pleno en directo.

El lehendakari, Patxi López, ha informado hoy de que su Gobierno prepara una nueva normativa sobre sondeos sociológicos, tras dejar claro que en las encuestas hechas públicas hasta ahora "no se han ocultados resultados, favorezcan o no al ejecutivo".



López ha respondido en el pleno de control del Parlamento vasco a una pregunta planteada por el portavoz de EB, Mikel Arana, quien le ha pedido que explique las razones por las que el Gobierno Vasco demoró la publicación de una encuesta efectuada a finales de noviembre y que dio a conocer el 31 de marzo, víspera de las vacaciones de Semana Santa.



La citada encuesta, realizada por teléfono entre los días 25 y 26 de noviembre del año pasado, señala, entre otras cuestiones, que el 48% de los vascos piensa que el PNV volverá a gobernar tras los próximos comicios de 2013, mientras que el 17% opina que no.



Arana ha considerado que la encuesta debería haberse dado a conocer antes, por lo que se ha interesado por el "retraso" y por el motivo por el que se hizo coincidir con el comienzo de las vacaciones de Semana Santa.

La explicación



El lehendakari ha explicado que, atendiendo al "principio general de transparencia", su Gobierno ha optado por difundir los estudios íntegros y por acortar los tiempos de entrega de sus resultados.



Según ha recordado, el anterior ejecutivo realizaba dos publicaciones anuales, correspondiente a cada uno de los semestres del año, una en junio y otra en diciembre dentro del boletín ''Iritziak'', de modo que los primeros datos se conocían en el mes de junio.



"Antes se daban de forma fraccionada. El anterior Gobierno daba un resumen en el que aparecían los datos que le convenía y ahora se dan en su totalidad, sin ocultar resultados, favorezcan o no al Gobierno Vasco", ha indicado

Tras dejar claro que en la encuesta hecha pública en marzo se ha dado "la información íntegramente y sin recortes", el lehendakari ha reconocido que los cuatro meses que transcurrieron desde la recogida de datos hasta su publicación es un tiempo "excesivo", provocado por la reestructuración del Gabinete de Prospección Sociológica.



En este sentido, ha adelantado que el Ejecutivo que dirige ha recogido un mandato parlamentario y está elaborando una normativa para definir el organismo responsable de este tipo de estudios y su estructura.



Esta regulación, que llegará al Parlamento Vasco para su debate, también fijará los plazos precisos para dar a conocer los sondeos.





Reflexión sobre la unificación de los organismo de igualdad

Por otro lado, el lehendakari ha apostado por una reflexión "sin prisas" sobre la posible unificación de servicios de igualdad como Emakunde, Berdindu y Biltzen para evitar duplicidades y hacer un uso racional del gasto público, pero ha dicho que aún no hay ninguna decisión definitiva sobre este asunto.



López ha respondido en el pleno de control a una pregunta de la parlamentaria del PNV Garbiñe Sáez, quien ha reprochado al Gobierno que trate la posible aglutinación de estos servicios de igualdad de manera "tan poco profunda" y sin abrir un cauce de diálogo con los sectores implicados.



La portavoz del Ejecutivo vasco, Idoia Mendia, anunció el pasado 8 de enero que el Gobierno autonómico iba a abrir una reflexión sobre la situación de los servicios de Igualdad con la intención de unificarlos, lo que afectaría a organismos como Emakunde -dedicado a promover la igualdad entre hombres y mujeres-, Berdindu -servicio para la atención a homosexuales- y Biltzen -centrado en la integración de inmigrantes-.