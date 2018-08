Política

Entrevista a Odón Elorza

El actual pacto PSE-PP no es trasladable a otras instituciones

Redacción

17/04/2010

Al alcalde de Donostia-San Sebastián no le seduce un acuerdo con el PP como fórmula de gobierno y ha confesado que el pacto con los populares para aupar a Patxi López no le hizo "feliz".

El alcalde de Donostia-San Sebastián, Odón Elorza (PSE/EE), ha declarado que el acuerdo entre su partido y el PP para sostener el Gobierno Vasco "no es trasladable" a otras instituciones vascas porque se trata de un pacto de legislatura y no de gobierno.

En una entrevista concedida a EFE, el alcalde de la capital guipuzcoana opina que tras las próximas elecciones municipales y forales, a las que aún no ha decidido si se presentará, "no puede haber una regla única en la estrategia de coaliciones". Odón Elorza cree que "en los ayuntamientos hay otras casuísticas, otros factores, como son las personas y los problemas de las ciudades".

Donostia- San Sebastián es una de las ciudades con un precedente de acuerdo de gobierno entre el PSE/EE y el PP y la "experiencia no fue buena", ya que acabó con un pacto roto y con los ediles del PP destituidos.

"No me seduce especialmente el PP como fórmula de Gobierno", ha afirmado el alcalde donostiarra, quien ha confesado que el acuerdo de legislatura con los populares para aupar a López como lehendakari no le gustó "especialmente" ni le hizo "feliz", aunque comprende que "no había otra fórmula".

Elorza es consciente de que los socialistas no afrontarán las elecciones municipales "en las mejores condiciones" y de que las listas de su partido pueden "pagar las consecuencias" de la crisis económica si los niveles de empleo no remontan.

También le preocupa que durante la crisis "el Gobierno no haya conseguido explicar acertadamente sus políticas y que en algunos casos se hayan producido contradicciones".