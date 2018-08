La visita de Otegi a la Eurocámara no deja a nadie indiferente

La visita del secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, al Parlamento Europeo (PE), invitado por el Basque Friendship Group, ha levantado gran polvareda.

Entre otras reacciones, hoy diputados del PP europeo y de la Izquierda Unitaria Erupea han protagonizado un enfrentamiento verbal.

"Mi hermano no iba a ninguna guerra. Lo mató ETA. En España no había ninguna guerra, había democracia", ha gritado la eurodiputada del PP Teresa Jiménez-Becerril puesta en pie en el hemiciclo, en referencia a su hermano Alberto, asesinado en 1998, cuando era concejal del PP en Sevilla. Poco antes otro eurodiputado español calificaba a Otegi de "asesino" también a gritos.

El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, ha intervenido tras el enfrentamiento, para asegurar a Jiménez-Becerril que comprende su situación y su agitación, pero que no podía actuar contra la invitación del líder abertzale.

El presidente del grupo del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Werber, ha manifestado su malestar por la visita de Otegi.

Terrorism is common enemy. Unity is our best weapon to tackle it. We can’t accept presence of a convicted terrorist in @Europarl_EN #Otegi