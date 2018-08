Otegik Europarlamentura egin duen bisitak hautsak harrotu ditu

Arnaldo Otegi Sorturen idazkari nagusiak Europako Parlamentura, Basque Friendship Groupek gonbidatuta, egin duen bisitak hautsak harrotu ditu politikarien artean.

Hala, gaur Europako PPko kideak eta Europako Ezker Batukoak liskartu egin dira Parlamentuan. "Nire anaia ez zen gerra batera joan. ETAk hil zuen. Espainian ez zegoen gerrarik, demokrazia zegoen", oihukatu du Teresa Jimenez-Becerril PPren Eurodiputatuak, 1998an hil zioten Alberto Sevillako PPko zinegotziaren hilketari erreferentzia eginez. Hori baino lehenago, beste eurodiputatu espainiar batek "hiltzaile" deitu dio oihuka Otegiri.

Martin Schulz Europarlamentuko presidenteak hartu du hitza enfrentamenduaren ostean, eta bere egoera ulertzen duela azaldu dio Jimenez-Becerrili, baina ezin zuela ezer egin buruzagi abertzalea gonbidatzearen aurka.

Manfred Weber Europako PPren taldeko presidentea Otegiren bisitaren aurka agertu da sare sozialetan:

Terrorism is common enemy. Unity is our best weapon to tackle it. We can’t accept presence of a convicted terrorist in @Europarl_EN #Otegi