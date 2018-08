Política

Aniversario de la Cámara vasca

Quiroga: "La prioridad política deben ser las víctimas de ETA"

Redacción

23/04/2010

Durante la celebración del 30 aniversario del Parlamento Vasco, además, Arantza Quiroga ha señalado que "ETA es el único rastro liberticida de nuestra tierra".

El Parlamento Vasco ha conmemorado este mediodía su 30 aniversario en un acto solemne encabezado por los lehendakaris Patxi López, Juan José Ibarretxe y Carlos Garaikoetxea.



El acto, que ha tenido lugar en el mismo hemiciclo, ha comenzado con la intervención de la presidenta de la Cámara de Vitoria-Gasteiz, Arantza Quiroga.



Rodeada de sus antecesores en el cargo Juan José Pujana, Joseba Leizaola, Jesús Eguiguren e Izaskun Bilbao, Quiroga ha señalado que "nuestra absoluta prioridad política son y deben ser las víctimas de ETA".



"Son miles las personas que sufren el desplante de la propagan daterrorista, y son miles las personas que aún viven con miedo. ETA es elúnico rastro liberticida de nuestra tierra", ha considerado.

Tras citar a parlamentarios asesinados como Enrique Casas, Santiago Brouard, Fernando Buesa y Gregorio Ordóñez, la presidenta de la Cámara ha afirmado que "no importa quiénes sean los verdugos, porque debemos de honrar la memoria de todos aquellos quienes han sufrido el totalitarismo". En cualquier caso, ha añadido que "nuestra prioridad ética es curar las enfermedades del presente".



Al inicio de su discurso, Quiroga ha recordado que en estos 30 años han pasado por la Cámara "428 parlamentarios", se han aprobado "cerca de 330 leyes" y se han presentando "más de 2.600 proposiciones no de ley".

Discurso de Juan José Pujana y Medalla para Néstor Basterretxea



Una vez finalizada la intervención de Quiroga ha tomado la palabra el que fuera el primer presidente del Legislativo vasco, Juan José Pujana, quien ha realizado una defensa del diálogo, del respeto a la voluntad de la sociedad vasca y de la presencia de todas las fuerzas políticas en el Parlamento.



También ha dedicado un recuerdo a "las víctimas de todos los bandos" y ha afirmado que no hay que "dejar de lado" a ningún damnificado.



El acto ha finalizado con la entrega al artista Néstor Basterretxea, autor del logotipo del Parlamento, de la Medalla de la Cámara vasca. Se trata de la primera persona no parlamentaria en recibir esta distinción.



El escultor bermeotarra ha provocado la risa de los asistentes con un discurso en el que ha recordado cómo y por qué hizo la escultura que preside la Cámara, salpicado de comentarios en clave de humor.



Desde la tribuna de oradores, Basterretxea ha afirmado que recibir la medalla supone para él "un alto honor y una sorpresa inimaginable".



Las ausencias



El único lehendakari del periodo democrático que no ha estado presente en el acto es José Antonio Ardanza, que se recupera de una intervención quirúrgica en la que le fueron realizados cinco ''by-pass'' de corazón.

Tampoco ha acudido el ex presidente de la Cámara Juan Mari Atutxa porque no quiere "reirles las gracias" a quienes les acusaron de "connivencia con ETA" por no disolver al grupo de Sozialista Abertzaleak.