Política

Entrevista en Radio Euskadi

Uria: "Hasta que termine el plazo del recurso, no lo celebraremos"

Redacción

26/04/2010

El recientemente absuelto por el 'caso Egunkaria' cree que dicho plazo no termina hoy, porque "empieza cuando se recoge la sentencia, y la notificación la recibimos el pasado viernes".

El consejero delegado de Euskaldunon Egunkaria, Iñaki Uria, imputado en el ''caso Egunkaria'' y absuelto por la Audiencia Nacional el pasado 12 de abril, ha declarado que "hasta que termine el plazo para recurrir la sentencia, no echaremos las campanas al vuelo". Asimismo, ha desmentido que el plazo termine hoy: "Hablé con los abogados y me dijeron que los plazos empiezan cuando la sentencia se recoge, y la notificación la recogimos el viernes pasado".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, el actual director general de Hamaika Telebista se ha referido al acto de agradecimiento que realizaron ayer en el Palacio Euskalduna de Bilbao y ha dicho que "nos quedamos con todos" los que les han ayudado durante los siete años que han estado imputados, "también con los que no pudieron venir" ayer a Bilbao.

Iñaki Uria ha dicho que "sería una buena noticia" que no haya recurso, porque así "la sentencia sería firme. Pero hasta que se termine el plazo no podemos echar las campanas al vuelo". De hecho, "hablé con los abogados y me dijeron que los plazos empiezan cuando la sentencia se recoge, pero la notificación la recibimos el viernes pasado. Teóricamente es entonces cuando empieza el plazo".

Pero el ex consejero delegado de Euskaldunon Egunkaria cree que "lo tienen difícil, una sentencia absolutoria es difícil de apelar. Y con la contundencia que tiene la sentencia, es difícil, porque puede ser otro palo para ellos. Por otra parte, están las costas, que quedarían por encima de sus posibilidades".

"No funciona el Estado de derecho"

Uria ha declarado que "la sentencia demuestra que no ha funcionado el Estado de Derecho. Cerrar un periódico, las torturas... Hay un montón de cosas que demuestran que el Estado de Derecho no funciona".

Además, "la presunción de inocencia no existe desde que se cerró el periódico. Desde la detención te entran en casa como si tuvieras un arsenal, cinco días incomunicado, torturas... Socialmente y mediáticamente sabemos cómo funciona la presunción de inocencia".

Con la sentencia absolutoria, Uria cree que "hay un tirón de orejas a diferentes estamentos como la Guardia civil, a las acusaciones populares, a todo el marco legal, a la Audiencia Nacional, que permitió el cierre y las torturas".

Sumario económico

Respecto al sumario económico en el que todavía están enfrascados los directivos de Egunkaria, Uria ha dicho que al principio les acusaban de servir "para blanquear dinero de ETA o para dar dinero a ETA", pero que luego derivaron en "delitos de IVA y fraude con las subvenciones del Gobierno Vasco".

Además, ha recordado que el fiscal ha retirado la acusación del IVA y ha dicho que la Audiencia Nacional no es competente.

Acto del Euskalduna

Uria ha afirmado que con el acto realizado ayer en Bilbao "ya vale, era simbólico. No podemos reunir a toda la gente que nos ha ayudado estos siete años. Quisimos decir ''Eskerrikasko y goazen aurrera''. Nos quedamos con todos, también con los que no pudieron venir".