Política

Polémica

Egibar: "Han hecho una manipulación tremenda de mis palabras"

Redacción

04/05/2010

Según ha denunciado el presidente del GBB, han llevado a cabo una "pura manipulación, pero al parecer, el que vive de esa manipulación saca algún beneficio".

Joseba Egibar, presidente del Gipuzkoa Buru Batzar del PNV, ha denunciado hoy haber sido víctima de una "manipulación tremenda".

El presidente del GBB se ha referido a sus propias declaraciones, realizadas el pasado domingo. En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, Egibar ha dicho que la mayoría de los medios de comunicación "han omitido" lo que dijo antes de lo resaltado. El jeltzale ha defendido que "se hacía eco de lo que la propia Standard &' || 'amp; Poor''s asegura: Que el bajo crecimiento de la economía española supondrá un pesado lastre para el dinamismo económico de la región".

Sobre la recomendación hecha a los empresarios vascos, el mandatario del PNV ha negado haber pedido que no vendan sus productos en España, pero si "no pueden comercializar sus productos" en el Estado, "tendrán que mirar hacia fuera". "Yo no he dicho que no vendan en España", ha reiterado. "A mi me da igual que vendan en España, Rusia o Kenia", ha explicado.

Según Egibar, han llevado a cabo una "pura manipulación, pero al parecer, el que vive de esa manipulación saca algún beneficio".