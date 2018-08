Política

Garzón aplaza la declaración de García Hidalgo

06/05/2010

El juez de la AN quiere interrogar a el ex director de la Policía para intentar averiguar por qué dos supuestos miembros de ETA tenían en su poder su número de teléfono y qué relación tenía con ellos.

La declaración como imputado del ex director de la Policía Víctor García Hidalgo ante el magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Baltasar Garzón en una pieza separada de la causa del ''caso Faisán'' en la que se investiga por qué dos presuntos miembros de ETA detenidos en Francia en 2007 tenían su número de teléfono, se ha suspendido por problemas en la notificación.

Fuentes jurídicas han confirmado que el juez de la AN ha aplazado sin fecha el interrogatorio del ex máximo responsable policial, ya que se han producido algunos "problemas" en la notificación de su citación y no ha podido presentarse ante el juzgado.



Baltasar Garzón había citado al ex director de la Policía después de que la semana pasada la sala de lo penal de este tribunal le obligara a admitir la personación de Dignidad y Justicia, que interpuso una querella contra García Hidalgo y los supuestos miembros de ETA Jon Yurrebaso y Kepa Mirena Martínez por colaboración terrorista.

Los dos presuntos miembros de ETA fueron arrestados el 29 de marzo de 2007 en Périgueux (Francia), momento en el que la Policía se incautó, entre otras cosas, de un papel con cuatro números de teléfono anotados, dos españoles y dos franceses, que podrían pertenecer a "altos funcionarios de los gobiernos español y francés intervinientes en el proceso de negociación o interlocución con ETA".



Garzón quiere interrogar a García Hidalgo para intentar averiguar por qué dos supuestos integrantes de ETA tenían en su poder su número de teléfono y qué relación tenía con ellos.