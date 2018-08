Política

Consultas del 5 de junio

Resultados pueblo a pueblo de las consultas de Gure Esku Dago

05/06/2016

La participación final en las consultas realizadas ha alcanzado el % 29,36, lo que supone han votado que un total de 36.884 personas.

Los participantes han tenido que responder a una de estas dos preguntas. En Goierri e Ispaster la pregunta ha sido la siguiente: ¿Desea ser ciudadano/na de un estado vasco soberano?. Por otra parte, en Debagoiena, Aramaio y Azpeitia la pregunta ha sido otra: ¿Desea ser ciudadano/na de un estado vasco independiente?

De entre las respuestas obtenidas. el 95,3 % de las personas ha votado a favor de ser ciudadanos de un Estado vasco soberano, mientras que un 3,76 % por ciento se han mostrado contrarios a la opción.

Estos han sido los datos de participación en cada pueblo:

Debagoiena:

Antzuola

Llamados a votar: 1.754

Han votado: 709

Participación: 40,42 %

Sí: 681

No: 19

Blanco: 1

Nulos: 8



Aretxabaleta

Llamados a votar: 5.781

Han votado: 1.700

Participación: 29,41 %

Sí: 1.618

No: 69

Blanco: 2

Nulos: 11



Arrasate

Llamados a votar: 19.119

Han votado: 4.505

Participación: 23,56 %

Sí: 4.267

No: 209

Blanco: 7

Nulos: 22



Bergara

Llamados a votar: 12.684

Han votado: 3.737

Participación: 29,47 %

Sí: 3.549

No: 154

Blanco: 17

Nulos: 17



Elgeta

Llamados a votar: 936

Han votado: 345

Participación: 36,86 %

Sí: 338

No: 7

Blanco: 0

Nulos: 0



Eskoriatza

Llamados a votar: 3.361

Han votado: 894

Participación: 26,60 %

Sí: 803

No: 86

Blanco: 3

Nulos: 2



Leintz

Llamados a votar: 204

Han votado: 107

Participación: 52,45 %

Sí: 100

No: 5

Blanco: 2

Nulos: 0



Oñati

Llamados a votar: 9.448

Han votado: 3.371

Participación: 35,68 %

Sí: 3.232

No: 100

Blanco: 10

Nulos: 29

________________________________________________



Goierri



Altzaga

Llamados a votar: 154

Han votado: 76

Participación: % 49,35

Sí: 75

No: 0

Blanco: 1

Nulos: 0



Arama

Llamados a votar: 164

Han votado: 88

Participación: 53,66 %

Sí: 82

No: 6

Blanco: 0

Nulos: 0



Ataun

Llamados a votar: 1.365

Han votado: 811

Participación: 59,41 %

Sí: 776

No: 25

Blanco: 6

Nulos: 4



Beasain

Llamados a votar: 11.478

Han votado: 2.425

Participación: 21,13 %

Sí: 2.329

No: 80

Blanco: 7

Nulos: 9



Itsaso

Llamados a votar: 140

Han votado: 83

Participación: 59,29 %

Sí: 72

No: 7

Blanco: 3

Nulos: 1



Ezkio

Llamados a votar: 350

Han votado: 188

Participación: 53,71 %

Sí: 185

No: 2

Blanco: 0

Nulos: 0



Gabiria

Llamados a votar: 404

Han votado: 197

Participación: 48,76 %

Sí: 193

No: 4

Blanco: 0

Nulos: 0



Gaintza

Llamados a votar: 106

Han votado: 77

Participación: 72,64 %

Sí: 67

No: 4

Blanco: 5

Nulos: 1



Idiazabal

Llamados a votar: 1.856

Han votado: 871

Participación: 46,93 %

Sí: 825

No: 33

Blanco: 9

Nulos: 4



Itsasondo

Llamados a votar: 527

Han votado: 193

Participación: 36,62 %

Sí: 183

No: 6

Blanco: 2

Nulos: 2



Lazkao

Llamados a votar: 4.552

Han votado: 1.463

Participación: 32,14 %

Sí: 1.415

No: 28

Blanco: 11

Nulos: 9



Legazpi

Llamados a votar: 7.290

Han votado: 1.528

Participación: 20,96 %

Sí: 1.476

No: 41

Blanco: 5

Nulos: 6



Legorreta

Llamados a votar: 1.201

Han votado: 468

Participación: 38,97 %

Sí: 440

No: 18

Blanco: 5

Nulos: 5



Mutiloa

Llamados a votar: 200

Han votado: 143

Participación: 71,50 %

Sí: 132

No: 10

Blanco: 0

Nulos: 1



Olaberria

Llamados a votar: 818

Han votado: 173

Participación: 21,15 %

Sí: 171

No: 2

Blanco: 0

Nulos: 0



Ordizia

Llamados a votar: 8.252

Han votado: 1.894

Participación: 22,95 %

Sí: 1.786

No: 84

Blanco: 14

Nulos: 10



Ormaiztegi

Llamados a votar: 1.171

Han votado: 485

Participación: 41,42 %

Sí: 466

No: 12

Blanco: 4

Nulos: 3



Segura

Llamados a votar: 1.212

Han votado: 686

Participación: 56,60 %

Sí: 644

No: 33

Blanco: 3

Nulos: 6



Urretxu

Llamados a votar: 5.675

Han votado: 1.177

Participación: 20,62 %

Sí: 1.177

No: 42

Blanco: 7

Nulos: 1



Zaldibia

Llamados a votar: 1.187

Han votado: 786

Participación: 66,22 %

Sí: 764

No: 14

Blanco: 3

Nulos: 5



Zegama

Llamados a votar: 1.267

Han votado: 621

Participación: 49,01 %

Sí: 594

No: 27

Blanco: 0

Nulos: 0



Zerain

Llamados a votar: 210

Han votado: 153

Participación: 72,86 %

Sí: 149

No: 2

Blanco: 1

Nulos: 1



Zumarraga

Llamados a votar: 8.487

Han votado: 1.140

Participación: 13,43 %

Sí: 1.108

No: 30

Blanco: 5

Nulos: 1

________________________________________________



Azpeitia

Llamados a votar: 12.142

Han votado: 4.781

Participación: 39,38 %

Sí: 4.524

No: 188

Blanco: 17

Nulos: 52

________________________________________________



Aramaio

Llamados a votar: 1.247

Han votado: 639

Participación: 51,24 %

Sí: 602

No: 28

Blanco: 2

Nulos: 7

________________________________________________



Ispaster

Llamados a votar: 591

Han votado: 377

Participación: 63,79 %

Sí: 351

No: 10

Blanco: 14

Nulos: 2

________________________________________________

