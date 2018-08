Política

Puigdemont asegura que la CUP 'se aleja' de la independencia

09/06/2016

El presidente de la Generalitat ha dicho que no habría aceptado el cargo de haber sabido que el acuerdo de estabilidad alcanzado con la CUP podía mutar.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado que no habría aceptado el cargo si hubiera sabido que el acuerdo de estabilidad parlamentaria alcanzado con la CUP podía mutar.

En una entrevista este jueves en Catalunya Ràdio, ha señalado: "Si me hubieran advertido al inicio de que el acuerdo tenía que mutar, yo no me habría metido, así de claro. No creo ni que Artur Mas me lo hubiera propuesto".

Tras haber anunciado que se someterá a una cuestión de confianza después de agosto al no haber podido tramitar los Presupuestos, ha dicho que no solo interpelará a la CUP sino a todos los grupos del Parlament, para decidir si optan por "la regresión a un autonomismo tronado que no lleva a ningún sitio o se suman a un proyecto de innovación y progreso para Cataluña".

Ha defendido que la hoja de ruta está bien definida y no puede variar, solo mejorar, y ha asegurado que si pasa la cuestión de confianza, "nadie discutirá muchas cosas que ahora se pueden discutir, como la legitimidad" que tienen para seguir adelante con el proceso soberanista.

Sobre la incapacidad de pactar los Presupuestos, ha dicho que cuando hay un fracaso nunca es cien por cien culpa de uno, aunque ha matizado que "la responsabilidad de romper el acuerdo sí es del la CUP unilateralmente".

En ese sentido, ha considerado que la CUP "puede decidir tener otras prioridades" y que nada de lo que proponga JxSí le parezca adecuado para avanzar hacia la independencia, aunque ha reclamado que, ante esa postura, las entidades soberanistas se posicionen.

Preguntado por si cree que la independencia ya no es el objetivo de la CUP, ha afirmado que "sus actos la alejan [de la independencia]", y hay votantes del partido que están sorprendidos.

Puigdemont ha afirmado que la cuestión de confianza servirá para que si Cataluña tiene que ir a elecciones, "no obedezca a un capricho táctico de un presidente o de un grupo político que le da apoyo, sino que sea el Parlament del país" quien lo decida.

Preguntado por si concurriría como candidato para ser reelegido, ha reiterado que no lo hará si las elecciones son para crear un Parlament constituyente, aunque ha apuntado: "Si tenemos que interrumpir la hoja de ruta con la que me he comprometido, y creemos que hay que retomarla y completarla, inevitablemente es normal que me plantee presentarme".