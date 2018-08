Política

Entrevistado en ETB-2

El lehendakari cree que serán capaces de "proteger" el pacto PSE-PP

Redacción

11/05/2010

Patxi López ha deseado "entendimiento" entre "los grandes partidos" en Madrid y ha señalado que lo contrario es "irresponsable".

El lehendakari, Patxi López, se ha mostrado "convencido" de que socialistas y populares serán capaces de "proteger" el pacto para gobernar en Euskadi porque "está por encima del rifirrafe que existe en otras comunidades".

Sobre este asunto, ha subrayado que le gustaría que en España "hubiera entendimiento entre los grandes partidos", y ha tachado el enfrentamiento del PSOE y el PP en Madrid de "grave irresponsabilidad".



En una entrevista concedida a ETB, López ha señalado que no tiene "queja" de la actitud mantenida en el último año por el líder del PP vasco, Antonio Basagoiti. "Me parece que hemos hecho un buen ejercicio, aunque no sólo con el PP".

En su opinión, tanto los militantes del PSE como la sociedad vasca en general ha asumido el relevo en el Gobierno Vasco, "porque hemos demostrado que tenemos razón, y que se podía gobernar de otra manera".



En sus palabras, en sólo un año, el nuevo Ejecutivo ha logrado que "el ambiente político en Euskadi no sea el de la crispación, sino el de la normalidad".

Preguntado por la ausencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la Fiesta de la Rosa celebrada ayer por el PSE en Bilbao, ha indicado que "fue entendida por casi todo el mundo".



ETA, débil



Sobre el comportamiento del PNV, López ha destacado que "juegan a la oposición con pocas propuestas" y de ETA ha subrayado que "está atravesando el momento de mayor debilidad de su historia".

El lehendakari también ha vuelto a emplazar a la izquierda abertzale a que trabaje "junto a los demócratas" para que ETA "desaparezca". "Yo no le he oído una exigencia radical para que ETA desaparezca definitivamente de nuestras vidas", ha añadido.

Entre los objetivos de la legislatura en la lucha contra ETA, ha mencionado que trabajarán para que nadie "pueda pensar en que se convierte en un héroe porque asesina al que piensa diferente". "Lo único en lo que se convierte es en un asesino".



Educación para la Paz



Preguntado por el Plan de Educación para la Paz elaborado por su Gabinete, Patxi López ha dicho que el consenso estará "tan cerca como quieran los partidos que han querido usar esto para la confrontación política". "Estamos dispuestos hablarlo y a pactarlo", ha subrayado.

"Por encima de nuestras apetencias particulares y de buscar el conflicto con el que está en el Gobierno o en la oposición, hay cuestiones en las que tenemos la obligación de ponernos de acuerdo, y esta es una de ellas".



Urdaibai



López también ha confirmado que, en dos semanas, el Gobierno Vasco presentará el Plan para la regeneración de Urdaibi, aunque ya ha adelantado que la construcción de un nuevo Museo Guggenheim no está entre las opciones barajadas.



Sobre sus compañeros



Los entrevistadores han pedido a Patxi López que defina a varios de sus compañeros en política, y ésto es lo que ha respondido:

- Iñigo Urkullu: "Reservado"

- Rodolfo Ares: "Todoterreno"

- Arantza Quiroga: "Mujer de hierro en guante de seda"

- Joseba Egibar: "Pasado"

- Arnaldo Otegi: "Vendedor de humo, hasta ahora"

- José Luis Rodríguez Zapatero: "Sólido"

- Mariano Rajoy: "Incosistente"

- Lula da Silva: "Un líder para la izquierda".