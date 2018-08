Política

'Caso Gürtel'

El Supremo ordena reabrir la causa contra Camps

Redacción

12/05/2010

El TS ha ordenado hoy al Tribunal Superior de Justicia de Valencia que reabra la parte que afecta al presidente de esa Comunidad, Francisco Camps, y cargos de la Administración y del PP valenciano.

El Tribunal Supremo (TS) ha ordenado hoy al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) que reabra la parte del "caso Gürtel" que afecta al presidente de esa Comunidad, Francisco Camps, y a otros altos cargos de la Administración regional y del PP valenciano.



Así lo ha acordado la Sala de lo Penal del Supremo, que ha estimado parcialmente el recurso del Ministerio Fiscal y del PSPV-PSOE contra el auto del TSJ valenciano que archivó esta causa, según ha informado el alto tribunal, que únicamente ha dado a conocer el fallo de la sentencia que se notificará en los próximos días.

El magistrado instructor, José Flors, tendrá que continuar la tramitación de la causa contra Camps, el ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del gobierno valenciano Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo Rafael Betoret, quienes aceptaron supuestamente prendas de vestir abonadas por "Orange Market", una de las empresas de la trama dirigida por Francisco Correa.