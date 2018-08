Política

Levantan el secreto de sumario

Once imputados en el presunto caso de corrupción de Álava

Redacción

14/05/2010

El viceconsejero de Cultura del Gobierno de Ibarretxe, Gurutz Larrañaga, se suma a las diez personas imputadas, pero no ha declarado aún porque se encuentra fuera de España hasta principios de junio.

Unas horas después de que el Juzgado de Vitoria-Gasteiz levantara el secreto de sumario del caso de la http://www.eitb.com/noticias/politica/detalle/381205/pnv-ea-estudiaran-situacion-torno-trama-corrupcion/presunta trama de corrupción en Álava, el viceconsejero de Cultura con Ibarretxe, Gurutz Larrañaga, se suma a los diez imputados.

Según han comunicado fuentes jurídicas, éste es el único de los once acusados al que el juez Roberto Ramos, no ha podido tomar declaración ya que se encuentra fuera de España, y no tiene previsto regresar hasta principios de junio.

El caso salió a la luz pública el pasado 17 de marzo, desde ese momento, el caso ha estado bajo secreto de sumario y en abril se comunicó que se prorrogaba el secreto del sumario, que hoy finalmente se ha levantado.

El 17 de marzo fueron detenidas ocho personas, entre ellos, el que fuera diputado foral de Administración Local, Alfredo de Miguel, el ex asesor del TVCP, Alfonso Arriola, o el ex miembro del ABB del PNV, Aitor Tellería.

Todos ellos abandonaron sus cargos al ser imputados por delitos de cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.



Valoración del ABB del PNV

El presidente del Araba Buru Batzar de EAJ-PNV Iñaki Gerenabarrena ha mostrado su satisfacción por el levantamiento del secreto de sumario del caso ya que "permitirá acabar con los juicios paralelos".

En un comunicado, el ABB ha recordado que durante los dos meses en los que han permanecido bajo secreto los datos contenidos en el sumario, el PNV solicitó "de manera reiterada, la salida a la luz de los hechos".















