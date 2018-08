Política

Congreso fundacional

Mas aspira a presidir la nueva Convergència junto con Munté

Agencias | Redacción

07/07/2016

Mas considera que debería ser compatible que Munté siga en el Govern y pueda ejercer de vicepresidenta de la nueva Convergència.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas anunció esta semana que aspira a presidir el nuevo partido que fundará este fin de semana Convergència, haciendo "tándem" con una mujer que ocuparía la vicepresidencia de la formación, cargo que piensa proponer a la consellera de la Presidencia, Neus Munté.

A puertas de dar inicio al congreso fundacional, Mas explicó que quiere reformular el concepto de la presidencia del nuevo partido, de manera que se convierta en una fórmula presidencial compuesta por un hombre y una mujer.

Preguntado por si la otra persona del tándem es Munté, Mas señaló que esperará a decir públicamente el nombre hasta después del congreso que se realizará desde este viernes 8 de julio hasta el domingo 10 de julio, porque dependerá del régimen de incompatibilidades entre cargos institucionales y orgánicos que se apruebe por votación de los militantes.

El expresidente catalán y presidente de CDC considera que debería poder ser compatible que Munté siga en el Govern y pueda ejercer de vicepresidenta de la nueva Convergència.

Con esta fórmula de "tándem", Mas quiere ejercer de "puente entre la experiencia y lo que tiene que nacer ahora", además de "feminizar y rejuvenecer" el partido.

Mas no se ha fijado un límite temporal en la cúpula de la nueva formación: "No pongo límites porque no tengo ninguna aspiración política".

El expresidente de la Generalitat ha señalado que en los "primeros tiempos" de la nueva Convergència seguirá al frente, aunque "no de manera omnipresente".

Mas propone que él y la vicepresidenta de CDC, que tendrían roles "intercambiables", no tengan tareas ejecutivas en el día a día de la formación, sino de "coordinación" y "representación".

Tanto este tándem presidencial como la dirección ejecutiva -que previsiblemente tendrá 12 miembros, con o sin la figura de un secretario general- se escogerían, por separado, en las primarias del 23 de julio, con las candidaturas que haya para ambos casos.

Si bien para la dirección se perfila más de un aspirante -la plataforma de Germà Gordó y otra que puede nacer de la confluencia de otras corrientes-, no se conoce de momento ningún otro aspirante a la presidencia del nuevo partido, que aún no tiene nombre.

Sobre este asunto, la dirección de la actual CDC hará dos propuestas de nombre, una que incluya el concepto de "Convergència" o "convergents" y otra sin ninguna referencia a las actuales siglas. Las distintas opciones se darán a conocer nada más comenzar el congreso, puesto que el primer punto es votar la nueva denominación.

Por otra parte, el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no formará parte de la ejecutiva de la nueva formación porque está "cien por cien volcado en la presidencia de la Generalitat".