Política

Corrupción

Álava quiere acceder al sumario de la presunta trama de corrupción

Redacción

18/05/2010

La Diputación de Álava solicitará al juez instructor personarse como institución "perjudicada" en la causa abierta contra el ex diputado de Administración Local, implicado junto a otras 10 personas.

El diputado general de Álava, Xabier Agirre, ha anunciado que la Diputación Foral solicitará al juez instructor personarse como "institución perjudicada" en la causa abierta contra el ex diputado de Administración Local, Alfredo De Miguel, implicado junto con otras diez personas en una presunta trama de corrupción.

Agirre ha explicado que la Diputación Foral pretende tener acceso al sumario del caso que se mantuvo en secreto hasta el pasado 14 de mayo. Mientras el caso se encontraba bajo secreto de sumario, no tenía sentido nuestra personación, y es ahora cuando consideramos oportuno nuestro personamiento", ha afirmado.

El diputado general ha destacado que no se personará como acusación particular, dado que no conoce el sumario.

"La Diputación Foral de Álava se persona en calidad de institución presuntamente perjudicada, porque la actuación judicial afectó a un miembro este Gobierno", ha declarado Agirre.

El diputado general ha afirmado que quiere conocer las alegaciones que presente la defensa de Alfredo De Miguel. "El que la hace la paga", ha señalado, "actuaremos con el máximo rigor y con todo el peso de la ley".