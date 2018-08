Política

Un acto oficial recordará a Puelles un año después de su asesinato

19/05/2010

Se celebrará en junio, y acudirá el lehendakari, Patxi López. La familia afirma que "no va a ser una mera concentración" y esperan no encontrarse "trabas políticas".

Un "acto institucional" recordará dentro de un mes al inspector de policía Eduardo Puelles, cuando se cumpla un año de su asesinato por ETA el 19 de junio del pasado año en Bilbao.



Así lo ha confirmado, en una concentración en Bilbao en recuerdo del policía, el hermano de la víctima, Josu Puelles, que ha explicado que el acto "no va a ser una mera concentración" y que en él estará presente el lehendakari, Patxi López.



Además de los familiares de Puelles, encabezados por su viuda, Paqui Hernández, y de decenas de ciudadanos, al acto han acudido la portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia; la directora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, Maixabel Lasa; el secretario general de los socialistas vascos, José Antonio Pastor; y varios representantes políticos municipales de PSE y PP en Bilbao.



"Esperamos cerrar el ciclo de la forma más digna para la memoria de Edu y por extensión de todas las víctimas del terrorismo", ha declarado el hermano del inspector asesinado.



Josu Puelles ha deseado "que no haya ninguna cuestión o traba política que nos lo impida hacer, como es posible que suceda", y ha revelado que "en principio se nos habló de que iba a haber la inauguración de una plaza en Arrigorriaga con el nombre de Edu".



"Parece que esa plaza, por una cuestión económica, no se va a poder finalizar para esa fecha", ha dicho Josu Puelles, que se ha preguntado "qué voluntad política ha habido para la finalización de esas obras"



"Teníamos intención de inaugurar la plaza ese mismo día; no sabemos a día de hoy si va a ser posible, y por lo tanto, lo que teníamos pensado realizar obviamente se nos dificulta enormemente, y veremos si no tenemos que cambiar finalmente lo que tenemos pensado", ha declarado Josu Puelles.