Iñigo Gogoan tacha de 'insuficiente' el reconocimiento a Cabacas

AGENCIAS | REDACCIÓN

20/07/2016

La plataforma reclama que el reconocimiento como víctima de Iñigo Cabacas "tiene que ser oficial".

La Plataforma Iñigo Gogoan, los padres del aficionado del Athletic fallecido tras sufrir el impacto de una pelota de goma en abril de 2012 y los abogados de la familia han afirmado que la inclusión del joven en el listado de retratos municipales de las vulneraciones de derechos a la vida es "un pequeño paso adelante, como un paso positivo", pero "insuficiente", por no tratarse de un "documento de reconocimiento oficial de víctimas".

La abogada y familiar de Iñigo Cabacas, Irma Orozko, que ha estado acompañada por la abogada Jone Goirizelaia, los padres del aficionado fallecido y el representante de la Plataforma, Iker Hernández, ha afirmado que el documento se valora también "en positivo" porque, "de alguna manera, contrasta con la actitud y con la actuación del Departamento de Seguridad en este tiempo, tanto a nivel institucional como a nivel judicial".

En ese sentido, ha indicado que el documento reconoce, "aunque solo sea a título informativo que se vulneró el derecho a la vida de Iñigo", pero ha afirmado que el reconocimiento a su condición de víctima "tiene que ser oficial, no solo por una cuestión de humanidad, empatía para con su familia o sus amigos, de sensibilidad con el sufrimiento causado y padecido, sino porque no hacerlo iría en contra del principio de igualdad y no discriminación de Iñigo con respecto a otras personas que también ha visto vulnerado su derecho a la vida".

Según ha dicho, Iñigo falleció "injustamente y la Ertzaintza vulneró su derecho a la vida". "Ésa es la realidad objetiva de los sucedido a Iñigo", ha indicado, para afirmar que "siguen y seguirán reclamando justicia para Iñigo en términos de verdad, reconocimiento, memoria reparación y garantías de no repetición".