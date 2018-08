Política

Parlamento catalán

Puigdemont se someterá a la cuestión de confianza el 28 de septiembre

Agencias | Redacción

27/07/2016

El presidente de la Generalitat ha señalado que se someterá a este mecanismo para recabar los apoyos necesarios para llevar a Cataluña "a las puertas de la independencia".

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado hoy que se someterá a la cuestión de confianza en el Parlamento catalán el próximo 28 de septiembre.

Puigdemont ha desvelado la fecha durante la sesión de control del Parlament, y ha señalado que se someterá a este mecanismo por una cuestión de "coraje" y para recabar los apoyos necesarios para llevar a Cataluña "a las puertas de la independencia".

Puigdemont cree que es la fecha idónea para hacer un debate "sereno desligado de otras consideraciones".

La cuestión de confianza se celebrará justo un año y un día después de las elecciones catalanas del 27 de septiembre de 2015, y Puigdemont ha recordado que de la cuestión de confianza depende "culminar el proceso".

Proceso constituyente

Por otro lado, el mandatario catalán ha defendido que el Parlament vote y apruebe las conclusiones de la comisión de estudio que piden impulsar un proceso constituyente catalán que derive en la independencia y ha asegurado que la Cámara está habilitada para hacerlo.

"Los representantes hacemos el trabajo que nos han encargado. No buscamos ambigüedades ni excusas para no tener que cumplir con aquello que los ciudadanos nos han encargado. No estamos fuera de la legalidad, el Parlament tiene legitimidad para hacer leyes", ha explicado ante la Cámara catalana.

El presidente catalán ha explicado que votará a favor de estas conclusiones y, si la Cámara las aprueba, asumirá el papel que tiene a la hora de desarrollar este proceso constituyente: "Yo, como diputado de la mayoría, actuaré en coherencia con esta decisión".

Ciudadanos, PSC, Catalunya Sí que es Pot y PPC han arremetido contra unas conclusiones que, según los populares, suponen un "atentado contra el Estado de Derecho".