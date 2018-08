Política

Declaran el 10 de noviembre Día de la Memoria de las víctimas

24/05/2010

Las instituciones han acordado que se recuerde a "todas las víctimas del terrorismo, sin excepción", aunque ETA es "el único grupo terrorista que aún hoy amenaza la convivencia entre los vascos".

Las principales instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca han instaurado el 10 de noviembre como Día de la Memoria, conmemoración con la que quieren convertir a las víctimas del terrorismo "en la seña de identidad de un tiempo de convivencia".

La presidenta del Parlamento Vasco, Arantza Quiroga, el consejero de Interior, Rodolfo Ares, los presidentes de las Juntas Generales (JJGG) de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, Juan Antonio Zárate, Rafaela Romero y Ana Madariaga, respectivamente, y el presidente de la Asociación de Municipios Vascos (Eudel), Jokin Bildarratz, han firmado hoy en Vitoria-Gasteiz el acuerdo para el establecimiento de esta jornada.

Este día ha sido elegido por no haberse sufrido nunca un atentado mortal ningún 10 de noviembre, una fecha "que no sea de nadie en particular y para que nos pertenezca a todos. Una fecha que nos recordará lo que ha ocurrido y lo que, jamás, puede volver a ocurrir", según el acuerdo.

Este Día de la Memoria servirá todos los años para recordar a "todas las víctimas del terrorismo, sin excepción. A las víctimas del terror de ETA, el único grupo terrorista que aún hoy amenaza la convivencia entre los vascos, y a las víctimas provocadas por otros grupos terroristas que si hoy son pasado, el sufrimiento que aquellas padecieron merece el mismo reconocimiento y consideración".

Las instituciones se comprometen los días 10 de noviembre a aprobar una declaración institucional y a realizar ofrendas florales en todos aquellos lugares del País Vasco donde se recuerde y se honre la memoria de las víctimas inocentes.