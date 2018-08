Política

Palacio de la Zarzuela

El rey cierra hoy su ronda de consultas y Rajoy continúa sin apoyos

Agencias | Redacción

28/07/2016

El rey completa sus consultas al recibir a los líderes de Ciudadanos, Podemos, PSOE y PP antes de decidir si propone a Mariano Rajoy someterse a la sesión de investidura.

La hipótesis de unas terceras elecciones cobra fuerza a día de hoy tras constatar que el candidato del PP Mariano Rajoy solo cuenta con los votos de su partido, UPN y Foro Asturias.

El rey completa hoy su ronda de consultas políticas al recibir en el Palacio de la Zarzuela a los líderes de Ciudadanos, Podemos, PSOE y PP antes de decidir si propone a Mariano Rajoy someterse a la sesión de investidura como presidente del Gobierno.

En esta decisiva jornada acudirá en primer lugar a la Zarzuela, en torno a las 10:30 horas, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien insiste en que su partido se abstendrá en la segunda votación de una eventual sesión para la investidura de Mariano Rajoy y pide al PSOE que actúe del mismo modo para desbloquear la situación y evitar nuevas elecciones.

Una hora más tarde, Felipe VI recibirá al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, cuyo grupo cree que ahora toca esperar a ver si el líder del PP logra apoyos para ser investido y subraya que, si no lo consigue, corresponderá actuar al PSOE como segunda fuerza más votada.

A continuación, quien se reunirá con el jefe del Estado será el líder socialista, Pedro Sánchez, que defiende la necesidad de que Rajoy se someta sin más dilación a una investidura en la que el PSOE votará "no" y ante la que insta al presidente del PP a negociar en profundidad para buscar otros apoyos.

"Hablando con todos"

Por último, Felipe se reunirá por la tarde con Rajoy, quien, según explica su partido, está "hablando con todos" en busca de apoyos y no se resigna a aceptar la negativa del PSOE y la abstención de Ciudadanos como definitivas, si bien cree lógico no someterse a la investidura en caso de no lograrlos.

Tras su reunión con el líder del PP y jefe del Ejecutivo en funciones, el rey convocará a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, para trasladarle el resultado de las consultas y, en su caso, comunicarle su propuesta de candidato a la investidura.

