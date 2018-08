Política

Sesion de investidura

PP y Ciudadanos firman el pacto anticorrupción y comienzan a negociar

Agencias | Redacción

19/08/2016

En la primera reunión que han mantenido en el Congreso sus equipos negociadores, han acordado que los primeros temas que se abordarán en el encuentro del próximo lunes serán la economía y el empleo.

Los portavoces de PP y Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando y Juan Carlos Girauta, han firmado este viernes el pacto anticorrupción exigido por el partido naranja para empezar a negociar con los 'populares' un acuerdo que permita sumar sus votos para sacar adelante la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

El acto ha tenido lugar a las 11:00 horas en una sala del tercer edificio de la ampliación del Congreso con presencia de los secretarios generales de cada grupo (José Antonio Bermúdez de Castro, del PP, y Miguel Gutiérrez, de C's) y otros miembros de la dirección de ambos grupos parlamentarios.

La firma de esta mañana y el anuncio de la fecha para la investidura ha permitido que a las 16:00 horas se hayan sientado por primera vez ambos partidos a negociar un acuerdo de investidura.

Así, el PP y Ciudadanos han acordado, en la primera reunión que han mantenido en el Congreso sus equipos negociadores, que los primeros temas que se abordarán en el encuentro del próximo lunes serán la economía y el empleo.

En un comunicado, el PP asegura que ambas partes se han comprometido a trabajar "intensamente" para alcanzar un acuerdo de investidura la próxima semana y que los trabajos se desarrollarán en una única mesa de negociación.

Afirma que la negociación entre los partidos será "permanente" y que se basará en reuniones presenciales e intercambio de documentación.

En ese contexto, ya se conocen quiénes formarán los equipos negociadores de ambas formaciones que mantendrán hoy, a partir de las 16:00, la primera de las reuniones. Así las cosas, por parte del PP los designados son José Antonio Bermúdez de Castro, Fátima Báñez, Fernando Martínez Maillo, José Luis Ayllón, Álvaro Nadal y Dolors Monserrat. En los próximos días se incorporará también Andrea Levy. Por su parte, Ciudadanos ha nombrado los siguientes interlocutores: José Manuel Villegas, Miguel Gutiérrez, Toni Roldán, Melisa Rodríguez, Luis Garicano y Juan Carlos Girauta.

El PP firma las 6 condiciones del #PactoAnticorrupción de C's. El voto a C's es regeneración y diálogo. Seguimos ¿ pic.twitter.com/uRqLcEWXQq — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 19 de agosto de 2016

El PP "más no puede hacer"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha asegurado que su partido "más no puede hacer" para lograr que el PSOE se abstenga en la investidura de Mariano Rajoy y ha dicho que confía en que el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, "acabará teniendo una posición responsable", al facilitar finalmente un Gobierno del PP.

En declaraciones realizadas hoy, el dirigente 'popular' ha destacado que si el PSOE hubiera sido el partido ganador de las elecciones del 26J, el PP tendría "manifestaciones" en el caso de que decidiese no permitir que los socialistas gobernasen.

"Lo inédito en España es que no respete a un partido con 52 escaños más y dos millones y medio de votos más", ha reprochado al PSOE. Así, ha pedido a Sánchez que "cambie de posición", "rectifique" y no mantenga su 'no' a los 'populares'.

Preguntado si la fecha de investidura, fijada para los días 30 y 31 de agosto --lo que llevaría a celebrar elecciones el 25 de diciembre en caso de que fracase el proceso-- está planteada para "presionar" al PSOE, Casado se ha limitado a decir que "quien piense en terceras elecciones se equivoca".

Pero, en cualquier caso, se ha mostrado confiado en que el PSOE no va a permitir que "España sea el hazmerreír de Europa". "Le pedimos que se abstenga, no apoyarnos", ha apuntado, rechazando así una nueva convocatoria electoral. Asimismo, ha criticado la "ambigüedad" de Sánchez y le ha pedido "altura de miras" para garantizar la "estabilidad" en España.

"Recordamos al PSOE que hay más puntos de encuentro que los que el Comité Federal o el secretario quieren hacer ver", ha afirmado, insistiendo en que hay "ciento y pico" medidas del acuerdo que firmaron el PSOE y Ciudadanos la pasada legislatura que el PP "comparte".

