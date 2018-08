Política

Tregua

Rubalcaba avisa de que una tregua no cambia nada

Redacción

01/06/2010

El ministro de Interior ha insistido en que el Gobierno no tiene datos sobre "lo que vaya o no vaya a hacer ETA".

El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afirmado que las informaciones y declaraciones de los últimos días en torno a la posibilidad de que ETA declare una tregua es "una rumorología amplificada por la situación de ETA y sus disensiones internas".

En una comparecencia ante los medios de comunicación en Vitoria-Gasteiz, Rubalcaba ha insistido en que el Gobierno no tiene datos sobre "lo que vaya o no vaya a hacer ETA", y ha manifestado que, "en todo caso, un movimiento de esa naturaleza no cambia nada".

Asimismo, ha advertido, de nuevo, a Batasuna de que, si quiere estar en las elecciones, "o convence a ETA de que deje las armas definitivamente, o rompe con ella de forma clara".