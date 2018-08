Política

Charla privada con Rajoy

Aguirre: 'He dicho barbaridades sobre la reforma laboral'

02/06/2010

Éstas han sido las palabras que un micrófono abierto ha recogido cuando la presidenta madrileña informaba a Rajoy de su intervención en la clausura del congreso de la empresa familiar de Madrid.

La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, ha sido hoy víctima de un micrófono abierto que ha recogido la breve conversación que en privado y tono distendido ha mantenido con Mariano Rajoy, a quien ha informado de que unas horas antes, en el mismo foro, había comentado "barbaridades" sobre la reforma laboral.

"Esta mañana he hablado yo y he dicho barbaridades. He dicho que una reforma laboral ''light'' no vale", ha dicho la presidenta.

Jornadas en Real Casa de Correos

Aguirre y el líder del PP han cerrado hoy estas jornadas en la Real Casa de Correos de Madrid, la sede del Gobierno regional.

Aguirre ha ido a recibir a Rajoy a la puerta de la sede del Gobierno madrileño, y ambos, en compañía de los organizadores y tras posar para los fotógrafos, se han desplazado a la sala donde las conferencias sobre la empresa familiar se habían interrumpido para recibir al líder del PP.

Colocados cada uno en la mesa presidencial, Aguirre ha hecho un comentario distendido a Rajoy centrada en la reforma laboral y en las críticas al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por no haberla llevado a cabo todavía. Un micrófono abierto ha captado ese breve comentario.