Política

Debate de investidura

Esteban a Rajoy: 'Si reconoce que los vascos somos nación, llámenos'

AGENCIAS | REDACCIÓN

31/08/2016

Según ha destacado el portavoz del PNV en el Congreso en su intervención, 'el PNV no nació con la vocación de ser el partido que proporcionase la estabilidad a España'.

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha asegurado que tanto el discurso de investidura de ayer del candidato del PP, Mariano Rajoy, como su acuerdo con Ciudadanos y sus años de gobierno, les demuestran que "no quiere" el voto del PNV y ha admitido que tampoco su partido quiere dárselo mientras no cambie sustancialmente, entre otras cosas, mientras no reconozca que Euskadi es una nación que requiere un nuevo acuerdo bilateral con el Estado reconociendo que los vascos son "una nación con voluntad mayoritaria de ser así considerados". "Entonces, llámenos. Mientras tanto, agur", le ha dicho a Rajoy.



En su intervención en el debate de investidura, Esteban ha descrito en su discurso sus razones para no apoyar la investidura del candidato del PP, al que ha acusado de no haber hecho "el más mínimo esfuerzo" para intentar atraer su voto. "El PNV no nació con la vocación de ser el partido que proporcionase la estabilidad a España a costa de sus principios, sino para dar cauce al reconocimiento nacional vasco y la articulación de su soberanía", ha dicho.

El dirigente jeltzale ha reiterado el voto en contra de su formación a Rajoy y ha afirmado, no obstante, que el PNV está abierto al diálogo. Ha subrayado que el acuerdo PP-Ciudadanos y el discurso de ayer e Rajoy evidencian que "ni les interesa nuestro voto ni tienen intención de redirigir su estrategia a una política en la que impere el diálogo institucional por encima de la imposición a través de recursos judiciales, ni piensan tratar a Euskadi en una relación bilateral sino considerándola una comunidad autónoma más sujeta a las decisiones del poder central por encima del marco constitucional pactado".

Esteban le ha dicho al PP que "cuando estén dispuestos al acuerdo, a no recurrir a los tribunales a no diluir las competencias autonómicas y cumplir el Estatuto cabalmente, a llegar a un nuevo acuerdo bilateral en las relaciones Euskadi-Estado reconociendo que los vascos somos una nación con voluntad mayoritaria de ser así considerados, entonces llámenos".



Réplica de Rajoy

En su réplica al portavoz del PNV, Rajoy ha asegurado que sí ha habido por su parte "voluntad de entendimiento" con los nacionalistas vascos y con el Gobierno autonómico.

Y ante las "ansias de recentralización y agravios" al Gobierno Vasco que le ha reprochado Esteban, Rajoy ha señalado que es cierto que ha habido desacuerdo en algunos asuntos sobre los que se han planteado recursos, pero el Gobierno de España, ha asegurado, lo ha hecho para garantizar "los derechos de todos los vascos" y "por respeto a la Constitución de todos los españoles".

Rajoy ha insistido en cualquier caso en que su Gobierno "ha atendido y respondido a las preocupaciones y necesidades de los vascos y ha buscado colaboración en todo momento" con el Ejecutivo vasco, aunque no siempre se haya "querido o podido" por ambas partes lograr ese entendimiento.