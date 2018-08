Política

Irlanda del Norte

La Justicia mantiene la libertad condicional de Iñaki de Juana

Redacción

02/06/2010

Así, rechaza la petición de la Fiscalía que representa los intereses de la Justicia española en Irlanda. No obstante, da luz verde a su detención, ya que se encuentra en paradero desconocido.

La Justicia norirlandesa ha considerado hoy que ningún tribunal de la provincia tiene competencias para anular la libertad condicional del ex preso de ETA Iñaki de Juana Chaos, ahora en paradero desconocido, pero dejó abierta la puerta a su detención por las fuerzas del orden.



La Fiscalía norirlandesa había pedido revocar las condiciones de libertad vigilada al Alto Tribunal de Belfast, encargado de tramitar el recurso de apelación presentado por la defensa contra la extradición a España de De Juana, ordenada el pasado marzo por el juzgado de primera instancia del magistrado Thomas Burgess.



La Fiscalía, que representa en este caso los intereses de la Justicia española en Irlanda, pidió que se anulara la libertad condicional de De Juana porque éste la había incumplido al no presentarse ante la policía y encontrarse en situación de paradero desconocido.



Después de estudiar durante las últimas semanas la legislación vigente, los tres jueces que componen el tribunal de apelaciones dieron hoy la razón a la defensa del ex preso, que había alegado irregularidades en la Ley de Extradición británica de 2003.