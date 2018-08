Política

Arana (EB) acusa al sector de Madrazo de dar "un golpe de Estado"

02/06/2010

El actuar coordinador general de Ezker Batua acusa al sector afín al ex presidente de la formación de intentar dar un golpe de Estado al tratar de modificar las mayorías del Consejo Político.

El coordinador general de Ezker Batua, Mikel Arana, ha acusado hoy al sector de su partido afín al ex presidente de la formación, Javier Madrazo, de pretender dar un "golpe de Estado" en el seno del partido, tras tratar de modificar las mayorías del Consejo Político, una "actitud que está haciendo mucho daño a EB".



Arana ha comparecido hoy en Bilbao para explicar los cambios realizados en la Presidencia de EB el pasado lunes. Un día antes, Madrazo anunció en su blog que abandonaba su cargo como presidente "por razones personales".

El lunes, la presidente de EB decidió por unanimidad modificar el organigrama de dirección, con el objetivo de "colectivizar" las responsabilidades al pasar de una dirección de tres personas, a una nueva de 11.

Los cambios suponen la salida de Sergio Fernández y de Serafín Llamas, de la secretaria de Organización y de la de Finanzas y Coordinación, respectivamente, algo a lo que se opone el sector afín a Madrazo, quien ha convocado un Consejo Político -el máximo órgano de EB entre congresos- para mañana que, según ha explicado Arana, incluye en su orden del día "un cambio de dirección".



Las desavenencias entre las distintas corrientes de EB se agravaron en el Consejo Político del pasado 21 de mayo, cuando el sector de Madrazo consiguió sustituir a nueve de sus miembros y posteriormente la comisión de garantías de EB le dio la razón, una resolución que el sector mayoritario no reconoce y que ha sido recurrida ante la justicia ordinaria.



En el fondo de esas divergencias está la decisión avalada por Arana de externalizar el control de censos de afiliados y el cobro de sus cuotas, algo que, según ha indicado hoy el dirigente de EB, garantiza la transparencia.



Arana ha mantenido hoy que la convocatoria del Consejo Político de mañana la hace sólo "un tercio" del mismo y ha matizado que, según los estatutos del partido, para que ese consejo sea válido es necesaria la presencia del coordinador general, algo que, según ha dicho, no va a producirse.



"Hay un grupo de personas que ha decidido modificar el máximo órgano de EB, que es el Consejo Político de Euskadi, modificarlo en nueve miembros para alcanzar unas mayorías que legítimamente no les corresponde, y cuando alguien modifica las mayorías sólo se puede hablar de un golpe de Estado", ha resumido Arana.



Preguntado por si ha recibido la dimisión de Madrazo, Arana ha asegurado que "no" ha visto "ningún papel firmado" y ha añadido que el hasta ahora presidente de la formación tuvo el lunes la oportunidad de presentar esa dimisión ante la Presidencia o enviar algún documento y no lo hizo.