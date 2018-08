Política

Puigdemont solo impulsará el referéndum si es 'factible'

12/09/2016

Junqueras ha abogado por celebrar un referéndum o elecciones constituyentes antes del verano de 2017.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha subrayado hoy que sólo impulsará el referéndum si es "factible" y su resultado es "vinculante", mientras que, si este no fuera el caso, convocaría "elecciones constituyentes" para septiembre.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, y tras las celebraciones de la Diada 2016, Puigdemont ha dejado claro que todos los pasos y modificaciones en la hoja de ruta soberanista se deben decidir conjuntamente con los 72 diputados independentistas, incluyendo a Junts pel Sí (JxS) y la CUP.

Ha remarcado que el referéndum es "el mejor instrumento aquí y en todo el mundo", pero ha señalado que "si se puede hacer se tiene que hacer con todas las garantías".

"Si es factible, seguro e integrador no lo rehuiremos; hay que seguir insistiendo al Estado", ha afirmado el presidente catalán.

Pacto con el Estado

Al ser preguntado si solo se celebrará la consulta si es acordada con el Estado o si en cambio podría ser unilateral, Puigdemont ha respondido: "No he dicho solo si es pactado con Estado, he dicho si es factible".

En todo caso, ha manifestado "pocas esperanza" de que el Estado se abra a acordar un referéndum y, en este sentido, ha achacado el "bloqueo" político en España al hecho de no querer dar respuesta a las "demandas catalanas", por falta de "coraje y valentía" de los líderes de los grandes partidos españoles.

Puigdemont ha evitado la palabra "unilateral", que solo atribuye al Estado porque cree que es el único que ha actuado de esta manera al rechazar el referendo, pero ha remarcado que éste debe ser "factible" y "vinculante".

El jefe del gobierno catalán ha señalado que "los referendos se ganan con más del 50 %" y ha aseverado que no aceptarán "reglas del juego" de una parte -el Estado- que no quiere negociar, pero si finalmente se abriera a conversar, ha dicho que sí que estaría dispuesto a pactar porcentajes mínimos en resultados y participación.

Leyes de desconexión, para antes de verano

Si finalmente se descartara el referéndum, Puigdemont mantendría la hoja de ruta actual, con unas elecciones "constituyentes" tras las cuales, en caso de victoria independentista, Cataluña pasaría a actuar, ha afirmado, "de facto" como un Estado.

Previamente, ha incidido el presidente, el Govern y el Parlament tienen que terminar el trabajo legislativo de las leyes de "desconexión" para antes de junio o julio, con el objetivo de que no haya "un salto al vacío".

Sea un escenario u otro, Puigdemont ha señalado que se convocarían elecciones o referéndum "no más allá del septiembre", un plazo flexible porque podría haber algún "desplazamiento puramente técnico" si algunos aspectos no están preparados a tiempo.

"Todo el peso de la ley"

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha replicado este lunes al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que el referéndum, ya sea pactado o no, es ilegal y que, por tanto, caerá "todo el peso de la ley" sobre quien cometa cualquier irregularidad en este sentido.

"Una consulta pactada no existe en nuestro ordenamiento jurídico. La clave está en la soberanía nacional, que reside en todos los españoles, no sólo en una parte", ha afirmado Catalá, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

"Nunca va a ser posible, con la Constitución actual, que una parte decida lo que quiere ser. Lo decidimos todos. Puigdemont no tiene capacidad para hacer lo que él considere; todos estamos sometidos a las reglas del juego", ha subrayado.

El ministro en funciones ha asegurado que "en Cataluña se cumplen las sentencias y las leyes", puesto que es "una comunidad autónoma más donde las leyes están vigentes". Por eso, ha señalado que "los responsables políticos tienen que acatar las leyes" y que, cuando no lo hacen, "deben asumir las consecuencias".

"Voluntad de entendimiento"

El lehendakari y candidato del PNV a la reelección, Iñigo Urkullu, considera "importante" que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, "más allá de la estampa de las grandes manifestaciones atienda a "la voluntad de entendimiento y la necesidad de algo pactado".

En declaraciones a Radio Vitoria, recogidas por Europa Press, el candidato jeltzale a la reelección ha manifestado además que es "importante" que en la legislatura española haya una conformación de fuerzas en las Cortes Generales diferente a la de 2004, cuando "un nuevo Estatuto aprobado en el Parlamento vasco recibió un portazo", en referencia al Plan Ibarretxe.

Antes del verano de 2017

El vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha abogado este lunes por celebrar un referéndum o elecciones constituyentes para abordar la independencia de Cataluña antes del verano de 2017.

"Hay que dar voz cuanto antes a los ciudadanos, ya sea con un referéndum y después constituyentes" o al revés, ha destacado Junqueras en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya anunciado este mismo lunes que convocará alguno de estos dos instrumentos antes de septiembre de 2017.

En caso de que finalmente se opte por organizar primero un referéndum, ha asegurado que en ningún caso los funcionarios incurrirían en una ilegalidad porque, "previamente, se habrán elaborado unas leyes" en el Parlament para amparar este mecanismo, adecuarlo a la legalidad catalana y hacerlo viable.

El también conseller de Economía, ha destacado que le parecen bien "todos los caminos democráticos que lleven a la independencia", bien sea a través de un referéndum o a mediante elecciones constituyentes, y ha recordado que JxSí se comprometió a preparar las instituciones para lograr la independencia en 18 meses.

"Hablar de lo que es posible"

El coordinador general del PP catalán, Xavier García Albiol, ha emplazado este lunes a Puigdemont a pedir una reunión al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, "para hablar de lo que es posible", en lo que él no incluye un referéndum.

"Si quiere ser serio y creíble, lo primero que tiene que hacer antes de anunciar cualquier referéndum es pedir una entrevista con el presidente Rajoy", ha asegurado en rueda de prensa.

"Perder otros dos años"

La líder de C's en Catalunya, Inés Arrimadas, ha advertido este lunes de que la propuesta del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de proponer un referéndum pactado al Estado este septiembre sería "hacer perder otros dos años a los catalanes".

"¿Volver a la casilla de salida? ¿A 2010? Cataluña no se puede permitir esto", se ha preguntado, y ha recordado que las elecciones catalanas ya se interpretaron como plebiscitarias de la independencia y como un referéndum pese a no conseguir mayoría de votos, ha dicho.