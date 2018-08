Política

Debate interno en el PSOE

Sánchez no dimitirá y Díaz reconoce que podría disputarle el liderazgo

AGencias | Redacción

27/09/2016

Presidentes autonómicos y diputados críticos con Sánchez han cargado contra la decisión de convocar primarias.

La guerra civil en el PSOE ya es total. El órdago lanzado por el secretaro general, Pedro Sánchez, para celebrar elecciones primarias el 23 de octubre ha enervado a los críticos, que critican la decisión a cara descubierta, e incluso la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha reconocido abiertamente por primera vez que está dispuesta a disputar la secretaría general al actual líder.

Este martes, el propio Sánchez ha asegurado que no se plantea dimitir si el próximo sábado el Comité Federal no respalda su propuesta de celebrar el 39 Congreso del partido en diciembre, con unas primarias el 23 de octubre.

"Por supuesto que no", ha subrayado Sánchez para trasladar a los barones críticos de su partido que está dispuesto a dar la batalla hasta el final.

En declaraciones en la Cadena Ser, ha afirmado que con la celebración del congreso, está asumiendo su "responsabilidad política" y ha emplazado a los críticos a que si rechazan la asamblea, digan "qué propuesta tienen y qué solución dan".

Dirigiéndose a sus detractores, les ha preguntado "por qué se llama reflexión a lo que quieren decir abstención" como vía para desbloquear el escenario político.

"Cómo líder del PSOE, lo que no se puede hacer es que se me intente imponer una decisión que no comparto para administrarla", ha remarcado Sánchez para justificar su postura contraria a facilitar el gobierno a Rajoy.

El secretario general ha lamentado que "la pluralidad de voces" que ha habido en los últimos cuatro años en el seno del PSOE "ha trasladado la sensación o la certeza a la opinión pública de que no hay una autoridad, una única voz".

Sánchez, que ha reconocido que es "evidente" que no tiene buena relación con ninguno de los presidentes autonómicos de su partido --a excepción de la balear Francina Armengol--, ni con los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, ni con quienes se disputaron el 38 Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón, ha insistido en que deben hablar los militantes para solucionar el debate de "fondo" que, a su juicio, atraviesa el PSOE.

Contestación del sector crítico

En este contexto, la presidenta andaluza, Susana Díaz, ha aceptado el órdago de Sánchez y se ha mostrado abierta a competir por la secretaría general del PSOE.

En un acto en Cádiz, Díaz ha mostrado su oposición a que el 39 Congreso Federal tenga lugar de inmediato y ha asegurado que aceptará dar el paso de aspirar a hacerse con el control si se lo piden.

"Siempre, cuando haya un proceso y un congreso del partido, donde crean mis compañeros que yo sea útil, en la cabeza o en la cola, allí estaré y siempre buscando lo mismo, un PSOE unido, cohesionado y ganador, que gane elecciones", ha asegurado.

Además de Díaz, varios presidentes autonómicos discrepantes han cerrado filas contra el plan de Sánchez.

Para el asturiano Javier Fernández, abrir un proceso congresual ahora está "fuera de lugar", mientras que el aragonés Javier Lambán ha confirmado que votará en contra en el Comité Federal.

El presidente valenciano, Ximo Puig, también hará lo mismo con el argumento de que la "prioridad" del PSOE debe ser "claramente" la gobernabilidad en España y, más tarde, abordar el proceso interno del partido sin "cortoplacismos, ni maniqueísmos".

El enfrentamiento interno se ha extendido a la reunión del grupo socialista en el Congreso, donde los diputados críticos han alzado su voz, a puerta cerrada, contra la propuesta de Ferraz.

De las 15 intervenciones, once han sido para mostrar su disconformidad con la celebración del congreso, entre ellas las de cinco diputados andaluces.

A ellos se han unido los diputados vascos Eduardo Madina y Odon Elonza, quien no ha ocultado su malestar por la situación a la que ha llegado su partido.

"Me da vergüenza lo que estamos haciendo ante la ciudadanía", ha confesado Elorza en declaraciones a los medios.