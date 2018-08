Política

Crisis en el PSOE

La presidenta del Comité Federal del PSOE: 'La única autoridad soy yo'

AGencias | Redacción

29/09/2016

Verónica Pérez acusa a Sánchez de 'atrincherarse en Ferraz' y le pide actuar con "dignidad personal y política".

La presidenta del Comité Federal del PSOE, Verónica Pérez, ha proclamado este jueves que, en este momento, ella es la única autoridad del partido, precisamente en esa condición.



"En este momento la única autoridad que existe en el PSOE es la presidenta del Comité Federal que, les guste o no a algunos, soy yo, porque me eligieron mis compañeros y compañeras del Comité Federal", ha dicho a las puertas de Ferraz. La presidenta del Comité Federal ha permanecido dos horas en el vestíbulo de la sede socialista a la espera de que alguien de la Organización la recibiese, algo que no ha sucedido.



Pérez, crítica con la gestión de Sánchez, ha acudido a la sede del partido para presentar por escrito una solicitud para que se reúna la Comisión de Garantías del PSOE. Pérez ha confiado en que nadie "esté secuestrando" este órgano porque eso sería "lo último" -ha dicho- que faltaba por ver.

La presidenta de la Comisión de Garantías, la vasca Isabel Celáa, ya le trasladó ayer a Pérez que el Comité Federal no podía convocar la reunión. Según ésta última, sin embargo, ayer habló con cuatro de los cinco integrantes de esa comisión porque Celáa (afín a Sánchez), no se puso al teléfono.

Verónica Pérez cree que Sánchez "intentar buscar una maniobra reglamentaria o estatutaria para atrincherarse en Ferraz" y, en su opinión, eso es "no es estar a la altura de lo que merece este partido, sus siglas, sus valores y su historia".

Pérez ha dicho que le da mucha pena lo que está sucediendo en su partido y ha apelado a la responsabilidad de todos y a cumplir con la legalidad y con las normas internas. También ha instado a actuar con "dignidad personal y política". "Si me dimitieran 17, me iría a mi casa", ha añadido la presidenta del Comité Federal y dirigente andaluza cercana a Susana Díaz.

"Convocatoria unilateral"

Entretanto, la secretaría de Organización del PSOE ha considerado "nula a todos los efectos" la convocatoria de la Comisión, argumentando que se trata de una convocatoria "unilateral" que no cumple la normativa.

Según los estatutos del partido, este órgano sólo puede ser convocado por el secretario de la Comisión de Ética y Garantías a instancias de la presidenta, Isabel Celaá, pero ninguno de los dos lo ha hecho.

En un comunicado, Ferraz habla de "supuesta convocatoria comunicada por Verónica Pérez en calidad de presidenta de la Mesa del Comité Federal" y responde que lo que ha hecho ésta es un "llamamiento unilateral sin contar con el resto de componentes de la Mesa de este órgano federal, además excediendo las competencias atribuidas a su función".

Le recuerda además que el reglamento del Comité Federal establece que su función "es exclusivamente presidir y dirigir los debates del Comité Federal".

Según Ferraz, la presidenta de la Comisión e Ética y Garantías, Celaá ya trasladó ayer por correo electrónico a Verónica Pérez que no tenía "autoridad" para convocar una reunión de ese órgano.

