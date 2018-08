Política

Nuevo recurso contra la OPE

Erkoreka: 'La obsesión reiterada contra la Ertzaintza es inaceptable'

Agencias | Redacción

11/10/2016

Ante el nuevo recurso contra la OPE, el portavoz insiste en que el ejecutivo está actuando dentro de los "parámetros acordados".

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha calificado de "inaceptable la obsesión reiterada" del Gobierno central "en contra de la Ertzaintza" después de que haya tenido conocimiento de que ha recurrido la 26 promoción de la Policía autónoma.

En la rueda de prensa tras el consejo de gobierno, ha afirmado que el Ejecutivo autónomo está actuando dentro de los "parámetros acordados" y, en concreto, ha recordado que se estableció en el Parlamento y la Junta de Seguridad que los efectivos de la Policía Autónoma debían estar integrados por 8.000 agentes "y ese es en el marco en el que se está moviendo el Gobierno Vasco".

En este sentido, ha precisado que, con las distintas convocatorias, se está atendiendo la necesidad de cubrir las jubilaciones y reducciones de plantilla que se están produciendo en los últimos años con "objeto de garantizar la seguridad pública".

Por tanto, ha asegurado que no acaban de "entender el sentido y la obsesión del Gobierno central por perseguir el despliegue normal y ordinario de la Ertzaintza".

Erkoreka ha precisado que, en este momento, solo tienen conocimiento del recurso, pero no de la demanda y, por tanto, al ser un tema "sensible", hay que "actuar con particular responsabilidad". Por ello, ha manifestado que van a esperar a que se formalice la demanda para analizar los razonamientos y alegaciones jurídicas del Gobierno central y ha precisado que, a partir de ahí, adoptarán "las decisiones que convenga adoptar de cara a la continuación o no del procedimiento convocado".