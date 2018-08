Política

Caso de la trama gürtel

Correa admite pagos a políticos del PP y el 3% a Bárcenas por obras

agencias

13/10/2016

Ha asegurado que él se encargaba personalmente de pagar las comisiones a los políticos. "Yo estaba más tiempo en Genóva que en mi propio despacho. Era mi casa", ha dicho.

El presunto cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, confesó el jueves ante el juez que dio dinero y regalos a cambio de adjudicaciones a los exmiembros del PP que se sientan en el banquillo, y que entregaba entre el 2 y el 3 % al extesorero Luis Bárcenas por conseguir obras en ministerios.

Durante su declaración como acusado en la quinta jornada del macrojuicio de Gürtel y ayudado por un grueso archivador azul repleto de documentos, Correa comenzó reconociendo los hechos descritos por Anticorrupción en su escrito de acusación, aunque añadió que iba a intentar "esclarecer algunos que no se corresponden con la realidad".

Así, Correa empezó apuntando a todos aquellos a los que benefició con dádivas, "como se dice en el lenguaje jurídico", para finalmente centrarse en Bárcenas que, según explicó, se encargaba de conseguir adjudicaciones para carreteras, autopistas, obras del AVE, o de medio ambiente.

Después, Correa le llevaba a la sede del PP en la calle Génova o a su casa parte del dinero que conseguía de los empresarios beneficiados con esas obras y Bárcenas se encargaba de repartirlo entre aquellos que habían colaborado en esa adjudicación irregular, sin concretar nombres, explicó.

Al respecto se escuchó una conversación que le fue interceptada hablando con el extesorero en la que se jactaba de haber ahorrado mil millones al PP. "Yo no sé la cantidad de dinero exacta que yo he llevado al Partido Popular, correspondiente a haber gestionado obras; puede ser que hayan sido mil, que haya sido más o menos".

"Yo estaba más tiempo en Genóva que en mi propio despacho. Era mi casa, vamos", afirmó Correa.

El presunto cabecilla de Gürtel también aseguró que él se encargaba personalmente de pagar las comisiones a los políticos: "Quedaba con ellos y les daba el sobre", aseguró.

El cabecilla de la trama, además de a Bárcenas, señaló al exdiputado Jesús Merino, el exconsejero madrileño Alberto López Viejo, los exalcaldes de Pozuelo y Majadahonda, Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, los exconcejales de este municipio José Luis Peñas y Juan José Moreno, y el exviceconsejero madrileño Clemente Aguado. Solo exculpó a uno de los políticos acusados, el exconcejal de Estepona Ricardo Galeote.

Durante las siete horas en las que estuvo respondiendo a la fiscal, trató de eximir de cualquier irregularidad a los acusados que formaban parte de su grupo, como su número dos, Pablo Crespo; el contable de la trama, José Luis Izquierdo, y a Álvaro Pérez Alonso, "El Bigotes", y afirmó que ninguno de ellos pagó comisiones: "La relación directa con todos los políticos la tenia solo yo", dijo.

Además, relató que Bárcenas, que en un receso negó "rotundamente" haber recibido dinero de Correa, fue quien le introdujo en el PP tras conseguir que se lo presentara un amigo y detalló otros vínculos con gente próxima al partido como su "intimo amigo" el yerno de Aznar, Alejandro Agag.

Asimismo, destacó que su entramado de empresas no fue creado en ningún caso "para delinquir" con ese partido. "Lo cuento porque es importante que se conozca el histórico y que esto no se creó para delinquir con el PP", ha destacado, para luego explicar que conoció a Bárcenas a través de un amigo y que después de mucho insistir le acabó encargando un trabajo para el partido y de este modo comenzó su relación profesional con la formación.

El presunto cabecilla de Gürtel admitió que tuvo "atenciones" con Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo y exmarido de la que fuera ministra de Sanidad Ana Mato, como la compra de un coche o el pago de viajes y fiestas de cumpleaños para su familia.

Llegada de Rajoy

También afirmó que con la llegada de Mariano Rajoy a la presidencia del PP cesó su relación con el partido a nivel nacional, porque con quien trabajaba su grupo de empresas era con el equipo del expresidente José María Aznar.

Según explicó, con la llegada del equipo de Rajoy trasladó su actividad a Valencia cuando estaba en el gobierno Francisco Camps.

El distanciamiento con el PP de Génova, que ha situado entre 2004 y 2005, se produjo, según su declaración, porque Crespo (exsecretario de organización del PP en Galicia) "no tenía buena relación con Rajoy".

"Luis el Cabrón" no es Bárcenas

El cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, desveló que el apodo de "Luis el Cabrón" que aparece en documentos de la trama no se corresponde al extesorero del PP Luis Bárcenas, sino al presidente de la empresa Isolux, Luis Delso, imputado en el caso Pujol.

"A mí no me ha llamado nadie Don Vito, no se quién se lo ha inventado", dijo en otro momento del juicio.

A Correa, que se enfrenta a 125 años de cárcel, la Fiscalía le imputa haber liderado desde 1999 hasta 2009 "un entramado societario y personal dirigido a enriquecerse ilícitamente con cargo a fondos públicos" y contó para ello con la colaboración de una serie de políticos a los que compensaba con pagos en especie.