Política

Parlamento de Navarra

Carmen Alba no comparecerá por la muerte de un detenido en comisaría

Agencias | Redacción

02/11/2016

El PPN ha adelantado que la delegada del Gobierno español no comparecerá pese a la petición de los grupos de la Cámara Foral.

La Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento han dado el visto bueno a la comparecencia de la delegada del Gobierno español para que informe sobre la muerte de una persona en dependencias policiales, si bien, la portavoz del PPN ya ha avanzado que Carmen Alba "no comparecerá, como no lo ha hecho nunca".

La iniciativa de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E ha sido admitida a trámite "sin reticencias", ni oposición por parte de ningún grupo en la sesión de esta mañana, según ha apuntado Bakartxo Ruiz (EH Bildu), pese a lo que, tal y como ha señalado Ana Beltrán (PPN), la delegada "no va a comparecer, como no lo ha hecho nunca, porque no tiene obligación".

"Sería entrar en un juego de perversión por sus intereses de partido", ha sostenido Beltrán en alusión a las formaciones que suscriben la solicitud, tras lo que ha insistido en que la autopsia "independiente" practicada al ciudadano senegalés fallecido en dependencias de la Policía Nacional de Pamplona determinó que "murió sin violencia".

Los impulsores de la iniciativa han insistido en la necesidad de que comparezca la delegada porque, en palabras de Koldo Martínez (Geroa Bai), "sería bueno como un ejercicio, no de cumplimiento de la ley, sino de compromiso con la ética, transparencia e información a la ciudadanía de Navarra".

Aunque ha reconocido que no tiene obligación legal de acudir a la Cámara navarra, ha sostenido que sería un ejercicio de "transparencia", así como una obligación "moral y ética", que "hablaría muy bien de ella" si acude y "muy mal" si no lo hace.

Martínez, tras lamentar la muerte y mostrar su solidaridad a la comunidad senegalesa, ha exigido un protocolo de atención y vigilancia a detenidos, porque "esto no debe ocurrir ni una sola vez más".

Por su parte, Bakartxo Ruiz (EH Bildu) ha remarcado que ante la "gravedad" de los hechos la delegada "tendría que dar todas las explicaciones oportunas, no solo porque una mayoría parlamentaria se lo exija, sino porque hay un movimiento social, una comunidad senegalesa que así lo exige".

El hecho de que no acuda es "grave", según Ruiz, que ha avanzado que también se ha pedido la comparecencia en el Congreso, donde sí debería comparecer.

La portavoz de Podemos, Laura Pérez, igualmente ha incidido en que es preciso esclarecer estos hechos, tras lo que ha reconocido que puede que Alba no tenga la obligación legal de comparecer pero si la obligación moral.

En un sentido similar el portavoz de I-E, José Miguel Nuin, ha exigido una investigación "exhaustiva", ya que es "de extrema gravedad que una persona muera en custodia policial".

En relación con esta cuestión ha anunciado la presentación de una moción para que el Gobierno de Navarra instale en todas las dependencias policiales dependientes de él cámaras, así como protocolos de atención médica para garantizar la situación física y la salud de los detenidos. Algo que, en su opinión, debería ser extensivo a todas las policías.

Por su parte, el portavoz de UPN, Javier Esparza, también se ha mostrado a favor de que se aclare lo sucedido ya que es "un hecho grave".

