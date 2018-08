Política

Basagoiti dice que su relación con Patxi López es 'sexo más que amor'

18/06/2010

El presidente del PP vasco, por otro lado, ha criticado que hay "mucho caradura que hace caja con la negociación" con ETA, tratándolos de "mercenarios de la mediación".

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, asegura que su relación con el lehendakari Patxi López es de "responsabilidad, no de confianza" y explica metafóricamente que su relación sigue siendo "sexo más que amor". Pero precisa que se trata de un "sexo que no ha caído en la rutina y no ha necesitado de aventuras extramatrimoniales". "Si no se echa carbón a la caldera puede haber momentos de rutina, pero tenemos la voluntad clara de seguir actuando con responsabilidad".

En una entrevista concedida a la revista Vanity Fair, Antonio Basagoiti dedica términos duros a lo que él denomina "negocio de la mediación" y dice tener constancia de que el Gobierno de Ibarretxe estuvo pagando a "estos tipos" que llegaron de Irlanda o Sudáfrica y se llenaron "el riñón con cada conferencia en foros de paz sin tener ni idea del País Vasco".

Se trata, según dice de "mercenarios de la mediación", "caraduras que hacen caja con la negociación" y que no hacen más que "fortalecer" a la banda porque le dan "categoría de agente negociador".

Por otro lado, Basagoiti niega que su presidente, Mariano Rajoy, haya pecado de "tibieza" con Luis Bárcenas, Jaume Matas o Ricardo Costa por los presuntos casos de corrupción en los que supuestamente estarían implciados. "Yo alabo su prudencia. Quizás el cuerpo te pide mandarlos a freír morcillas, pero ha hecho las cosas con templanza", indica.

En este sentido, manifiesta que "puede ser que a simple vista, Mariano Rajoy parezca un poco parado, pero esconde una gran capacidad de reflexión". "Basta echar la mirada atrás y ver los marrones que le han caído a este hombre en los últimos años: la sustitución del carismático Aznar, afrontar la derrota electoral después del 11-M y lograr que el partido no se desmembrase, las elecciones vascas, las gallegas... Y luego aquellos que promovieron líos ahora están muy calmaditos. Este hombre hace las cosas bien, por eso será presidente", añade.

Respecto a Jaume Matas, el dirigente popular vasco señala que "es un chorizo, un jeta y debería pedir perdón público". "Este caso no tiene ningún pase. Debería pedir perdón ya no sólo como miembro del PP, sino como representante de los ciudadanos a los que ha engañado. También debería limpiarse la imagen del partido en Baleares, donde sí hay gente honrada", agrega.

En su opinión, este caso no es "en absoluto comparable al de Francisco Camps, que es un hombre austero que no va en cochazos".