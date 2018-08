Política

Congreso del PSC

Mendia elogia la 'mirada plural' que aporta el PSC al PSOE

Agencias | Redacción

06/11/2016

Ha remarcado que para volver a tener un PSOE 'fuerte' es preciso disponer de 'un PSC fuerte'.

La secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, ha elogiado hoy la "mirada plural" que aporta el PSC al PSOE y ha reivindicado la unidad con el socialismo catalán frente a quienes la ponen en cuestión: "Os necesitamos mucho, juntos somos más fuertes", ha proclamado ante el XIII congreso del PSC.

En su intervención en la clausura del cónclave de los socialistas catalanes, celebrado desde el viernes en el Palacio de Congresos de Barcelona, Mendia ha remarcado que para volver a tener un PSOE "fuerte" es preciso disponer de "un PSC fuerte".

Mendia ha reconocido que no sabe "cómo terminará" el proceso de discusión interna para elegir un nuevo liderazgo socialista, pero ha subrayado que "los mejores años del PSOE han venido siempre de la mano del PSC".

"Sin vosotros no somos nada, no renunciaremos nunca a nuestra unidad", ha afirmado Mendia, que no concibe el PSOE "sin esa mirada plural" que el PSC ha "aportado desde el socialismo en Cataluña".

Según Mendia, "nadie puede quedarse fuera de nuestro proyecto, en el proyecto socialista todos somos necesarios, nadie está de sobra".

Mendia, que ha intervenido tras Joan Botella (Federalistes d'Esquerres) y Mario Romeo (Tercera Vía), ha llamado a los socialistas a "no bajar la cabeza ante nadie".

En clara referencia al portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que enervó a los socialistas en el debate de investidura de Mariano Rajoy, ha denunciado a quienes "reparten carnés de izquierda en Madrid mientras acuerdan con la derecha más rancia en Cataluña".

"No admitimos lecciones de nadie", ha afirmado Mendia, que ha tenido también palabras de recuerdo hacia Ernest Lluch, exdirigente del PSC asesinado por ETA.