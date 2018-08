Política

RIFIRRAFE POLÍTICO

Otegi a Urkullu: 'Sin verdad no hay relato compartido posible'

EITB.EUS

13/11/2016

El dirigente de Sortu cree que las críticas del lehendakari hacia él buscan tratar de evitar un acuerdo de gobierno entre el PNV y EH Bildu.

El secretario general de Sortu y líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, a través de un artículo publicado en Facebook, se ha mostrado convencido de que la reacción "desmesurada, repleta de descalificaciones y algunos insultos velados" del lehenakari Iñigo Urkullu es "una excusa para hacer aquello que quiso desde un primer momento: un acuerdo con el PSE y dejar de lado a EH Bildu".

Urkullu calificó ayer en las redes sociales de "insulto" a la Ertzaintza y la sociedad vasca las declaraciones de Otegi en las que dijo que en Euskadi, además de ETA, "también han matado la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y la Ertzaintza" y que en el caso de la policía vasca, el PNV "alguna responsabilidad tendrá en lo que ha ocurrido".

"Pero vayamos al origen de este debate: ¿qué es exactamente lo que manifesté en Radio Euskadi? Pues simple y llanamente que en Euskal Herria ha matado ETA, la Guardia Civil, la Policía Nacional, los grupos parapoliciales, los servicios de inteligencia y la Ertzaintza. Y lo que no es sino un dato objetivo y perfectamente verificable se ha convertido en piedra de escándalo para ti. Pero es que, ¿acaso es mentira lo que he afirmado? … ¿Acaso lo que se pretende es que en el marco de un esquema de vencedores y vencidos no se le cuente la verdad de los hechos a las nuevas generaciones? Sin verdad no hay relato.”, dice Otegi ha Urkullu.

"Por cierto lehendakari, espero que si esa alianza se forja otra vez tu compromiso ético exigirá que este partido explique con pelos y señales a qué se refería el señor Felipe González con aquel 'las cosas que hicimos en Euskadi'", ha reclamado.

Para Otegi, la afirmación de que en Euskadi la Ertzaintza también ha matado es un "dato objetivo" y tanto la izquierda abertzale como él mismo ya han hecho una "autocrítica sincera sobre nuestros errores" en relación a la violencia de ETA.

"Nosotros no negamos nuestra responsabilidad en el sufrimiento habido en nuestro pueblo, pero no vamos a permitir que otros eludan las suyas propias. No para construir un relato de agravios comparativos, ni tan siquiera para exigir responsabilidades penales, sino para construir un relato inclusivo" porque "en el camino del relato único sencillamente no vamos a estar", ha manifestado Otegi.

ifestado Otegi.ifestado Otegi.ifestado Otegi.