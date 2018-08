Política

Tras la polémica

Egiguren: 'Batasuna ha concluido que son incompatibles votos y armas'

Redacción

20/06/2010

Egiguren se muestra convencido de que se ha producido un cambio radical en "el sentiemiento de la gente de Batasuna". Rubalcaba, por su parte, cree que "ese proceso todavía está muy verde".

El presidente del PSE-EE, Jesús Egiguren, ha indicado en una entrevista concedida a la cadena SER, que Batasuna han "llegado a la conclusión de que es incompatible votos y armas, que dice Rubalcaba, y que, por tanto, el futuro depende de la desaparición de ETA".

Asimismo, ha añadido que "se ha producido un cambio en radical en el sentimiento de la gente de Batasuna y eso es un fenómeno absolutamente nuevo, porque hasta ahora Batasuna simpatizaba con ETA y se aprovechaba de ETA; ahora es una nueva situación".

Además, ha remarcado que "he pedido al lehendakari y a las fuerzas políticas que se pongan a estudiar unos consensos mínimos para cerrar bien esta herida, es decir, que no basta con que acabemos con el terrorismo o ETA se disuelva, si no, que luego tenemos que ir cerrando todas las heridas que se han creado en este país".

En ese sentido, ha añadido que "tenemos que hacer irreversible la vuelta al terrorismo y eso es una tarea de otro tipo, es construcción; de la paz, de la convivencia, y en todos los sitios donde ha habido conflicto, se ha dado esta segunda parte".

A su vez, el ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, también en declaraciones a la citada cadena, ha respondido a Egiguren que "es verdad que el último proceso de diálogo con ETA quebró algo profundamente en el entramado de ETA y que hay gente que sencillamente nunca estuvo de acuerdo con que ETA rompiera la tregua". Ha subrayado que "el problema lo tiene Batasuna, que es quien tiene que romper con ETA, y ese proceso todavía está muy verde".