Rajoy promete 'diálogo y acuerdo' pero pide que se le deje gobernar

Agencias | Redacción

14/11/2016

El presidente español anuncia que convocará la conferencia de presidentes autonómicos antes de fin de año para abordar el nuevo modelo de financiación.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha apelado a la responsabilidad de todos los partidos para pedirles que dejen a su Ejecutivo trabajar, y ha subrayado que "nadie" debería impedir "el ejercicio razonable de la acción de gobierno".

"Tan malo es no tener un gobierno como tener un gobierno al que no se deje gobernar", ha dicho Rajoy en la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, en la que ha admitido que para que se aprueben la mayoría de las leyes y medidas no son suficientes los votos de su partido junto con Ciudadanos y se necesita, al menos, la abstención de otros partidos.

Esta legislatura, ha insistido, "tiene que ser de mucho diálogo, pacto y acuerdo". "Nos obliga a todos", ha añadido Rajoy.

El presidente español ha anunciado que convocará antes de que termine el año la Conferencia de Presidentes para empezar a debatir sobre la financiación autonómica, un tema que, según ha dicho, quiere tratar en esta "primera parte" de la legislatura,

"Reuniré la Conferencia de Presidentes de las distintas comunidades autónomas a lo largo de este año. Hay un reto muy importante, que es el establecimiento de un nuevo modelo de financiación autonómica", ha declarado Rajoy.

El líder del PP también ha anunciado que el próximo Congreso Nacional del partido tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de febrero. La presidenta del comité organizador de ese cónclave, que tendrá lugar en Madrid, será la expresidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi.