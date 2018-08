Política

Peio Urizar: 'Sabemos que para algunos ningún paso será suficiente'

Redacción

21/06/2010

El secretario general de Eusko Alkartasuna dice que tienen 'garantías' de que a partir de ahora la izquierda abertzale solo utilizará vías políticas y pacíficas.

El secretario general de Eusko Alkartasuna, Peio Urizar, en referencia a las críticas que han recibido tras el acuerdo firmado ayer por su partido y la izquierda abertzale, ha señalado que son conscientes de que "para algunos ningún paso será suficiente, ni este ni los que se van a producir en el futuro".

En una entrevista en ETB, Urizar ha destacado que el compromiso de bases logrado con la izquierda abertzale se fundamenta en "garantías seguras de que las únicas vías van a ser las pacíficas" para lograr un Estado vasco independiente.

Respecto a la razón para no mencionar explícitamente a ETA en el documento, ha explicado que esto se deba a que el acuerdo es entre EA y la izquierda abertzale y en su apuesta por las "vías políticas y pacíficas no entra ETA". "Se puede decir más alto, pero más claro no", ha agregado.

"Si hubiera algún atentado, habrá una respuesta firme suficiente para la sociedad vasca y, por tanto, para EA", ha subrayado.



El secretario general de EA ha subrayado que la diferencia entre este acuerdo con la izquierda abertzale y anteriores procesos como el de Lizarra o el del último alto el fuego de ETA es que "por primera vez" ha habido una "reflexión social" de las bases de la izquierda abertzale para "cerrar un ciclo y empezar otro".



Urizar se ha mostrado convencido de que si hubiera algún "residuo" contrario a este proyecto con EA a favor de la independencia, la izquierda abertzale "se desmarcaría claramente".

En cuanto a la posibilidad de concurrir con la izquierda abertzale en las elecciones locales de 2011, Urizar ha dicho que trabajan para estar con sus "propias listas" y que también la izquierda abertzale "quiere tener su propia marca" en esos comicios.

Sobre la posibilidad de que EA tenga problemas legales por su relación la ilegalizada Batasuna, ha remarcado que tiene&' || 'nbsp; "claro que un trabajo y una apuesta en la que sólo se están&' || 'nbsp; reforzando las vías pacíficas" puede "tener un riesgo", pero "el&' || 'nbsp; objetivo merece la pena".

"Que pueda haber peticiones -de ilegalización de EA- por&' || 'nbsp; plataformas concretas, que todos sabemos de lo que estoy hablando,&' || 'nbsp; pues puede haberlas de este tipo, ¨Si van a tener recorrido?, pues no&' || 'nbsp; lo sé. Creo que si hay un mínimo de democracia, no debería ser&' || 'nbsp; posible", ha advertido.